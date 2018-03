LIVE Pagelle Inghilterra-Italia in DIRETTA: 1-0. Vardy punisce una disattenzione degli azzurri

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI INGHILTERRA-ITALIA

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Inghilterra-Italia. Si gioca nel tempio di Wembley e per gli azzurri è la seconda amichevole di grande prestigio dopo quella di venerdì scorso con l’Argentina. Italia in cerca di riscatto e soprattutto di una prestazione che possa cancellare in parte le ultime disastrose uscite della Nazionale: pareggio di San Siro con la Svezia e sconfitta con la Seleccion. Potrebbe essere anche l’ultima partita sulla panchina azzurra di Gigi Di Biagio, visto che la Federazione sembra essere intenzionata a puntare su un altro tecnico per il futuro.

Italia a caccia dell’impresa in quel di Wembley, con la Nazionale azzurra che ha già vinto per due volte nel mitico stadio inglese, in entrambe le occasioni per 1-0 (nel 1973 goal di Fabio Capello e nel 1997 decise Gianfranco Zola).

ITALIA, 5: dopo un buon avvio è macroscopica la topica che permette all’Inghilterra di andare in vantaggio.

G.Donnarumma, 6.5: si oppone alla grande alla metà del primo tempo su Vardy. Degno erede di Buffon.

De Sciglio, 6.5: scivolata perfetta su Vardy dopo 10 per non lasciare l’attaccante avversario a tu per tu con Donnarumma.

Bonucci, 6:

Rugani, 6:

Zappacosta, 6: chiude magnificamente su Sterling dopo pochi minuti, quando gli azzurri si erano fatti sorprendere in contropiede.

Parolo, 5: perde un pallone sanguinosissimo in occasione del vantaggio firmato da Vardy.

Jorginho, 5.5: passano pochi palloni per i suoi piedi, e lui non riesce a dare la sua impronta alla gara.

Pellegrini, 5.5: soffre a centrocampo, dove l’Italia sembra subire per larghi tratti della partita.

Insigne, 5.5: non incide più di tanto, gli inglesi lo arginano bene e lui spesso va in difficoltà in fase di costruzione.

Immobile, 6: cincischia in avvio quando era solo in area, non riuscendo a battere a rete, facendosi recuperare da Stones. Al quarto d’ora si divora una grande occasione di testa.

Candreva, 6.5: imbecca ottimamente <immobile al 15′ con un cross al bacio, ma l’attaccante azzurro non centra la porta.

All.: Di Biagio, 5.5: Imbriglia bene gli avversari in avvio, poi la difesa lo tradisce a gli avversari vanno in vantaggio.

INGHILTERRA 6.5

Butland 6; Trippier 6, Tarkowski 6, Stones 6.5, Young 6.5; Walker 6, Dier 6.5, Oxlade-Chamberlin 6.5, Sterling 6.5; Lingard 6, Vardy 7.5. All.: Southgate 7.

