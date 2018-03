Volley, Playoff Scudetto 2018: le quattro semifinaliste ai raggi X. Perugia favorita, Civitanova-Modena da urlo

Perugia-Trento e Civitanova-Modena: sono queste le due semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Tutto secondo pronostico: le prime quattro della regular season hanno superato il primo turno e ora si daranno battaglia per la conquista del tricolore. I Block Devils e i dolomitici sono stati costretti alla bella con Ravenna e Verona ma ne sono usciti dominando, i Campioni d’Italia e i Canarini hanno avuto delle difficoltà in un incontro contro Piacenza e Milano ma hanno chiuso la pratica in due match. Le quattro formazioni più forti ora sono arrivate alla resa dei conti, giovedì riparte la caccia verso il trofeo più ambito. Analizziamo le quattro squadre ai raggi X e le percentuali di possibilità di conquistare lo scudetto.

PERUGIA: 40%. I ragazzi di coach Bernardi hanno vinto la regular season dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, si sono brillantemente qualificati ai quarti di finale della Champions League, hanno sconfitto Civitanova per cinque volte in sei occasioni e stanno mettendo in mostra un gioco spumeggiante. Gli umbri sembrano anche in grande condizione fisica e hanno ribadito di essere la formazione da battere: riescono sempre a uscire anche dai momenti più critici e il sogno di poter conquistare il tricolore per la prima volta nella storia è più vivo che mai. La semifinale contro Trento, remake di quella persa lo scorso anno, è assolutamente alla portata. Punti di forza? Ovunque: le bordate di Aleksandar Atanasijevic, la classe di Ivan Zaytsev, la possibilità di scegliere tra due martelli come Aaron Russell e Alex Berger, la solidità del libero Massimo Colaci, i centrali Simone Anzani e Marko Podrascanin.

CIVITANOVA: 30%. I Campioni d’Italia non sono i super favoriti della vigilia visto il livello di Perugia da cui sono stati battuti per ben cinque volte in stagione. La Lube ora è chiamata dalla durissima semifinale contro Modena, un big match che metterà seriamente in difficoltà i cucinieri considerando anche il concomitante impegno in Champions League con Trento. I ragazzi di coach Medei avranno però il vantaggio del campo e l’Eurosuole Forum potrà essere un fattore molto importante. Molto dipenderà dalle bombe di Tsvetan Sokolov e dall’estro di Osmany Juantorena, con il supporto del libero Jenia Grebennikov e del palleggiatore Micah Christenson senza dimenticarsi della possibilità di alternare Jiri Kovar di banda.

MODENA: 25%. I Canarini avranno un vantaggio fondamentale durante questi playoff: non dovranno giocare la Champions League. Il doppio impegno europeo di Civitanova potrebbe essere una carta in più in favore degli uomini di Stoytchev che vogliono provare a vincere il titolo dopo due anni. Gli emiliani si sono sempre esaltati nei big match e in una serie lunga avranno le chance per esprimere tutto il loro potenziale, anche se lo svantaggio del campo sarà importante. I problemi in spogliatoio non mancano e il clima a volte non è dei migliori ma i mezzi sono eccellenti: dalla regia di Bruninho al fenomeno Earvin Ngapeth, dal solido centrale Max Holt agli opposti Giulio Sabbi e Andrea Argenta.

TRENTO: 5%. I dolomitici, finalisti perdenti nelle ultime due edizioni, partiranno con poche chance. La squadra è andata in difficoltà più volte nel corso della stagione e sembra davvero difficile che riescano a vincere la serie con Perugia. Servirebbe una vera e propria impresa alla banda di coach Lorenzetti che dovrà affidarsi soprattutto alla regia di Simone Giannelli, a capitan Filippo Lanza e al mancino Uros Kovacevic sperando che l’opposto Luca Vettori si svegli nel momento più importante della stagione.













(foto Valerio Origo)