Pallanuoto femminile, sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Sfortunate Padova e Catania

Non sono state molto fortunate le squadre italiane nel sorteggio degli accoppiamenti delle Final Four delle due competizioni europee di pallanuoto femminile che si svolgeranno ad aprile: sia il Catania in Eurolega che il Padova nel Trofeo LEN hanno pescato quelle che sulla carta erano le formazioni più forti del lotto.

Nella Final Four di Eurolega, che si terrà a Kirishi, in Russia, la compagine etnea ha pizzicato proprio la formazione di casa, che è anche la squadra detentrice del trofeo. Nell’altro accoppiamento si sfideranno le iberiche del Sabadell e le magiare del Budapest. Semifinali il 20 aprile, finali il 21.

Eurolega Final Four (20 e 21 aprile, Kirishi – Russia)

Sabadell (Esp) – UVSE Budapest (Hun)

Orizzonte (Ita) – Kirishi (Rus)

Nella Final Four del Trofeo LEN, competizione riservata alle quattro squadre uscite sconfitte dai quarti di finale di Eurolega, Padova ha pescato la formazione ellenica dell’Olympiacos, nella quale gioca anche l’azzurra Giulia Enrica Emmolo. Nell’altra semifinale si incroceranno le magiare del Dunaujvaros e le padrone di casa, le spagnole del Matarò. Semifinali il 13 aprile, finali il 14.

Trofeo LEN Final Four (13 e 14 aprile, Matarò – Spagna)

Padova (Ita) – Olympiacos (Gre)

Mataro (Esp) – Dunaujvaros (Hun)













Foto: Profilo Facebook Laura Barzon

roberto.santangelo@oasport.it