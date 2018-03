Calcio, Claudio Ranieri: “Io CT dell’Italia? Non sono né fuori né in corsa. Balotelli? Merita una chance. Sui giovani…”

Claudio Ranieri è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di calcio. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in corsa, né fuori”. A Radio Uno, Ranieri ha analizzato anche la situazione dell’Italia: “Credo che bisognerà essere un attimino sereni e dare la possibilità all’allenatore che arriverà a guidare la Nazionale di poter creare un gruppo di giovani, ce ne sono molti interessanti ma naturalmente devono fare esperienza internazionale. E’ un po’ prematuro giudicare questa squadra in questo momento. I tempi? E’ difficile dirlo, ci sono delle partite, vanno affrontate e va lasciato il tempo a questi ragazzi di capire com’è il calcio internazionale. Ci sono dei ragazzi veramente in gamba. E’ vero, mancano i supercampioni. Non è facile trovare subito il bandolo della matassa, solo provando e riprovando e dando fiducia a questi giovani l’Italia ritroverà ad avere una squadra forte“.

Poi l’infinito capitolo Balotelli: “Se gli va data una chance? Qui in Francia fa la differenza, avrebbe bisogno perlomeno di una prova, per vedere se il ragazzo è maturato in tutto e per tutto. Il ruolo giusto per Verratti? Nel campionato francese ha fatto vedere delle ottime cose, io lo vedo centrale davanti alla difesa come lo aveva messo Zeman al Pescara. Bisognerebbe dargli la responsabilità di quel ruolo, un ruolo molto importante, e vedere se riesce a sostenerne il peso. I giovani vanno fatti crescere ma devono anche assumersi la responsabilità di portare questa squadra in alto“.