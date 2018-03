Volley, Italia spedita verso i Mondiali 2018 in casa! Chi saranno i convocati? Gli azzurri in lotta: i ritorni di Zaytsev e Juantorena, le grandi novità

Mancano poco più di due mesi all’esordio stagionale dell’Italia di volley maschile. La nostra Nazionale incomincerà con la Nations League il lungo cammino che condurrà ai Mondiali casalinghi: di fronte al proprio pubblico gli azzurri vorranno farsi strada e punteranno a raggiungere quantomeno la Final Six di Torino. Stanno per iniziare i playoff di SuperLega ma la regular season del nostro campionato ha già offerto indicazioni importanti al CT Chicco Blengini che si sarà già fatto un’idea su quali potranno essere i convocati per l’evento che sostituisce la World League e su chi poi effettivamente si contenderà i 14 posti per la rassegna iridata, evento fondamentale anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Chi vestirà la maglia azzurra nella competizione più importante dell’anno?

I ritorni di Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena sono ormai dati per certi. Lo Zar è tornato nei ranghi dopo il caso scarpe che lo escluse dalla rosa lo scorso anno (ha già provato le nuove calzature Mizuno), la Pantera è più carico che mai per giocarsi il Mondiale in casa dopo l’estate di riposo (ha ricaricato le batterie e si è sposato). Molto difficilmente, però, li vedremo in coppia insieme di banda: Zaytsev si sta esaltando come schiacciatore a Perugia, è definitivamente entrato nel ruolo, garantisce tanta solidità in ricezione e ora anche in attacco si esalta. Ivan con buona probabilità tornerà opposto dopo due anni dalla memorabile cavalcata delle Olimpiadi di Rio 2016.

Accanto a Juantorena dovrebbe esserci Filippo Lanza, un’assoluta garanzia anche se quest’anno a Trento non è stato impeccabile. Il terzetto offensivo sembra essere deciso ma bisogna valutare le riserve. Tra gli opposti si potrebbe già puntare su Andrea Argenta (esploso a Modena nelle ultime settimane) e su Gabriele Nelli (partito a mille a Padova, calato però nelle ultime giornate), mentre su Luca Vettori andranno fatte delle valutazioni accurate dopo le difficoltà manifestate a Trento. Tra gli schiacciatori salgono le quotazioni di Luigi Randazzo (superlativo a Padova), Jiri Kovar (tornerà davvero?) e di Oleg Antonov che è andato in Turchia per mettersi in luce, mentre Simone Parodi è calato di rendimento nell’ultimo mese. Ci sarebbero due veterani da tenere in considerazione: un incredibile Alessandro Fei (show continuo per l’opposto a Piacenza) e l’ex capitano Cristian Savani che sembra però defilato.

Cabina di regia affidata a Simone Giannelli e Massimo Colaci nel ruolo di libero sono due certezze (con Luca Spirito e Fabio Balaso come riserve). Tra i centrali, invece, ci sono diverse alternative: Enrico Cester e Davide Candellaro si stanno ben esprimendo a Civitanova, Simone Anzani è una saracinesca a Perugia, Daniele Mazzone è un pilastro a Modena (ma si è infortunato settimana scorsa), Fabio Ricci non ha trovato spazio in quest’annata che ha regalato il nome nuovo di Alberto Polo (Padova), poi i soliti veterani Matteo Piano e Simone Buti, oltre alla grande incognita su Emanuele Birarelli.