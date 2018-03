Volley femminile, Playoff Scudetto – Novara e Conegliano volano in semifinale, show Paola Egonu. Busto-Monza alla bella

Oggi si sono disputate le gare2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile. Conegliano si è guadagnata la semifinale contro Scandicci che ieri aveva eliminato Pesaro. Le Pantere, reduci dall’impresa in Champions League contro la Dinamo Kazan, sono riuscite a espugnare il PalaPanini di Modena con una prestazione di grande sostanza (3-1). Le ragazze di coach Santarelli sono state più ciniche nel finale di secondo set e, dopo aver perso il terzo parziale, si sono rialzate prontamente. A fare la differenza il martello Kimberly Hill (19 punti) e l’opposto Samanta Fabris (18), scatenata anche la centrale Raphaela Folie autrice di 6 muri (12 punti totali) affiancata da Anna Danesi (4 stampatone). Le emiliane hanno inevitabilmente pagato l’assenza forzata di Caterina Bosetti, troppo pochi gli 11 punti di Camilla Mingardi per sperare di impensierire le venete.

Novara chiude la pratica Firenze e ora se la dovrà vedere con la vincente della bella tra Busto Arsizio e Monza. Le Campionesse d’Italia si sono imposte per 3-1 sul campo delle toscane che sono passate in vantaggio e che hanno mollato soltanto nei finali dei tre successivi parziali. Soltanto la maggior esperienza delle piemontesi ha fatto la differenza in quello che doveva essere il quarto di finale più squilibrato. Lo show di una fantascientifica Daly Santana (26 punti, 4 muri e 5 aces) non è bastato per mettere sotto Novara che come sempre si è fatta prendere per mano da una stratosferica Paola Egonu: 34 punti (2 aces) e premio di MVP, Skorupa continuava a darle palloni e lei li metteva giù come un’ossessa.

Busto Arsizio ha espugnato la Candy Arena e avrà il diritto di giocarsi la bella in casa. Le Farfalle hanno sconfitto Monza per 3-1, impedendo alle saugelline di conquistare di fronte ai propri tifosi una storica qualificazione alle semifinali. La quarta della classe è riuscita a spuntarla grazie alla sontuosa prestazione del martello Michelle Bartsch (20 punti, 4 muri) affiancata da Alessia Gennari (10), doppia cifra anche per la centrale Federica Stufi (10, 4 muri) e per l’opposto Valentina Diouf (10). Le brianzole hanno pagato a caro prezzo la giornata storta di Serena Ortolani (6), non sono bastate le 16 marcature di Edina Begic.

Di seguito i risultati dettagliati delle gare2 dei quarti di finale e il tabellone dei Playoff Scudetto di volley femminile:

Il Bisonte Firenze vs Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-17; 23-25; 22-25; 22-25)

Mycicero Volley Pesaro vs Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23; 20-25; 23-25; 19-25)

Saugella Team Monza vs Unet-E Work Busto Arsizio 1-3 (10-25; 25-17; 15-25; 18-25)

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Imoco Volley Conegliano 1-3 (19-25; 23-25; 25-23; -25)

PLAYOFF SCUDETTO – QUARTI DI FINALE:

Novara vs Firenze 2-0

Busto Arsizio vs Monza 1-1

Scandicci vs Pesaro 2-0

Conegliano vs Modena 2-0

PLAYOFF SCUDETTO – SEMIFINALI:

Novara vs Busto Arsizio/Monza

Scandicci vs Conegliano













(foto Pier Colombo)