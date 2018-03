Volley femminile, Playoff Scudetto – Scandicci prima semifinalista, espugnata Pesaro in gara2

Scandicci è la prima semifinalista dei playoff scudetto di volley femminile. Le toscane hanno espugnato Pesaro per 3-1 (23-25; 25-20; 25-23; 25-19) e hanno così chiuso i conti dopo il successo in gara1. Le ragazze di coach Parisi, seconde in regular season, ora affronteranno la vincente del confronto tra Conegliano e Modena (domani gara2, le Pantere sono in vantaggio).

Show del solito opposto Isabelle Haak (25 punti), prestazione importante da parte di De La Cruz (17) e Adenizia (11), alle marchigiane non sono bastate Van Hecke (16) e Nizetich (11). Nel primo set Pesaro mette la freccia sul 18-14 grazie all’ottima intesa tra Cambi e Aelbrecht, Scandicci si avvicina con una grande Bosetti ma ormai è troppo tardi. Nella seconda frazione le padrone di casa si portano avanti 11-8 ma a quel punto le ospiti alzano il ritmo e mettono sotto le rivali grazie a una super Haak che risolve anche il concitato finale di terzo set con due punti consecutivi. Avanti 2-1 le toscane controllano la situazione e conquistano la vittoria che vale la semifinale.