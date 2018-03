Volley, Champions League 2018 – Trento stritola lo Chaumont e vola ai quarti di finale! Sarà derby con Civitanova?

Trento si qualifica ai quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile e conferma la sua grande tradizione europea. I dolomitici non deludono il proprio pubblico e sconfiggono lo Chaumont per 3-0 (26-24; 25-23; 27-25) rimontando così il 2-3 maturato la scorsa settimana in casa dei campioni di Francia. I ragazzi di coach Lorenzetti soffrono come previsto contro la formazione del Professor Silvano Prandi ma riescono a fare la differenza nei finali dei tre tiratissimi set: sotto 18-21 e 19-21 nelle prime due frazioni piazzano due recuperi incisivi, nel terzo parziale reagiscono al match-point annullato sul 24-23 e mandano in visibilio i 1700 spettatori.

Trento ora aspetta di conoscere il prossimo avversario: ci sarà il derby con Civitanova oppure la sfida con i polacchi del PGE Skra Belchatow (giovedì si giocherà il ritorno all’Eurosuole Forum, i Campioni d’Italia partono dal 3-2 ottenuto a Lodz)? Ora la Diatec dovrà concentrarsi sulla gara3 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Verona, decisiva per il prosieguo della stagione dentro i nostri confini.

I dolomitici fanno la differenza grazie agli 11 muri di squadra ed alla prestazione di sostanza dei propri attaccanti. L’opposto Renee Teppan, preferito a Luca Vettori, mette a segno 11 punti, gli stessi di capitan Filippo Lanza che entra nel secondo set al posto di Uros Kovacevic. Doppia cifra anche per l’altro martello Nicholas Hoag (11, 3 muri), ottima regia di Simone Giannelli (3 stampatone). Lo Chaumont prova ad affidarsi all’opposto Wassim Ben Tara (12 punti), che anche oggi deve sostituire l’infortunato Boyer, ma non basta.













(foto Valerio Origo)