Volley, Champions League 2018 – Trento per la rimonta contro lo Chaumont! Serve la vittoria per i quarti di finale

Dentro o fuori. Questa è la grande notte di Trento che vuole proseguire la propria avventura nella Champions League 2018 di volley maschile. I dolomitici sfideranno lo Chaumont nel ritorno degli ottavi di finale: dopo avere perso il match d’andata, i ragazzi di Lorenzetti dovranno vincere per 3-0 o 3-1 oppure imporsi al tie-break e aggiudicarsi il golden set per passare il turno. Un’impresa assolutamente alla portata della Diatec che però deve alzare il livello di gioco contro i Campioni di Francia guidati dall’infinito Professore Silvano Prandi, a 70 anni ancora capace di brillare ai massimi livelli. I transalpini sono a un passo dall’impresa e sicuramente venderanno cara la pelle anche al PalaTrento dopo aver trionfato la scorsa settimana.

Trento non è certamente spumeggiante in questo momento della stagione: ha perso in Champions e anche la gara2 dei quarti di finale dei playoff scudetto contro Verona, dunque è necessaria una reazione immediata con il sogno di entrare tra le migliori sette formazioni d’Europa e magari giocarsi il quarto di finale contro Civitanova. Lo Chaumont potrebbe dover fare a meno dell’opposto Boyer che eventualmente sarà sostituito da Wassim Ben (mattatore all’andata), attenzione anche al martello Mihailovic e al centrale Vandoorn. I dolomitici hanno bisogno dei migliori Simone Giannelli, Uros Kovacevic e Filippo Lanza, in attesa di sapere se Luca Vettori sarà della partita, per imporsi e proseguire la propria avventura.













(foto Valerio Origo)