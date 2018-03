Volley, Champions League 2018 – Ottavi di finale: Civitanova nella bolgia di Lodz, Trento sfida lo Chaumont! Che incroci con Piazza e Prandi

Dopo la vittoria di Perugia ad Ankara, oggi scenderanno in campo le altre due squadre italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Le nostre squadre saranno impegnate in trasferta contro due avversarie di caratura differente.

Civitanova è chiamata al colpaccio nella bolgia dell’Atlas Arena di Lotz contro il PGE Skra Belchatow di Roberto Piazza, già sconfitto nella semifinale del Mondiale di dicembre ma questa volta, di fronte a 13mila spettatori, la musica potrebbe cambiare. Gli uomini di Medei cercano un risultato favorevole ma non sarà facile contro la compagine trascinata dall’opposto Wlazly e dalla regia di Lomacz, senza dimenticarsi dei centrali Lisinac e Klos, oltre che dei martelli Penchev ed Ebadipour. Si preannuncia una serata davvero impegnativa per i Campioni d’Italia contro la compagine polacca: serviranno i migliori Osmany Juantorena e Tsvetan Sokolov per fare la differenza. Oltre alla Pantera e all’opposto bulgaro, Medei si affiderà al martello Taylor Sander, ai centrali Dragan Stankovic ed Enrico Cester, al regista Micah Christenson e al libero Jenia Grebbenikov.

Trento ha sulla carta l’impegno più agevole contro lo Chaumont di Silvano Prandi, il mitico Professore che a 70 anni non smette di regalare emozioni e guida i Campioni di Francia. Al Complex Sportif Rene-Tys di Reims, i dolomitici cercheranno di ottenere un risultato favorevole in vista del match di ritorno. Dopo aver vinto gara1 dei Playoff Scudetto contro Verona, il morale è alto nello spogliatoio della Diatec che vuole proseguire la propria avventura europea ma l’avversario non va assolutamente sottovaluto visti i risultati positivi ottenuti nel girone. I francesi non sono mai arrivati a questo punto della competizione ma va sottolineato che giocano in Serie A soltanto dal 2012 e che in appena cinque anni hanno vinto lo scudetto. Nel weekend hanno perso la Coppa Nazionale, possono contare sul forte palleggiatore cubano Javier Gonzalez (ex Cuneo) e sull’opposto transalpino Boyer, assoluto protagonista la scorsa estate in World League. Da non sottovalutare nemmeno il centrale canadese Vandoorn e il martello serbo Mijailovic. Trento cercherà di fare la differenza con la regia di Simone Giannelli, la grinta di capitan Filippo Lanza, il mancino di Uros Kovacevic e con Luca Vettori che sta tornando in quota.













(foto Pier Colombo)