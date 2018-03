Volley, Champions League 2018 – Perugia firma il colpaccio: Halkbank steso 3-0, quarti di finale a un passo. Zaytsev e Atanasijevic da urlo

Perugia ha firmato il colpaccio, ha espugnato la Baskent Sport Hall e ha demolito l’Halkbank Ankara con un sonoro 3-0 (25-18; 25-22; 31-29) nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018 di volley maschile. I Block Devils hanno seriamente ipotecato il passaggio del turno: basterà conquistare due set nel ritorno in programma settimana prossima al PalaEvangelisti per volare ai quarti di finale. I ragazzi di coach Bernardi hanno mostrato i muscoli contro la rocciosa formazione turca che sta dominando il campionato: gli umbri non hanno lasciato alcuno scampo ai rivali, brillando nei primi due set e avendo la meglio in un tiratissimo terzo parziale deciso dopo una lunga serie ai vantaggi.

A fare la differenza sono state le cannonate di Aleksandar Atanasijevic (20 punti, esorbitante 81% in attacco), la giornata estremamente positiva del martello Alex Berger che ha dovuto rimpiazzare Aaron Russell (13) e la verve di Ivan Zaytsev che ha fatto da collante a tutta la squadra (9 punti). Da elogiare anche la regia di Luciano De Cecco, i soliti salvataggi del libero Massimo Colaci e la prova di carattere della coppia centrale composta da Simone Anzani e Marko Podrascanin. All’Halkbank non è bastato Ramos Hernandez (15) schierato in diagonale con il fido Hierrezuelo (coppia già vista a Molfetta e Piacenza), difficoltà per il martello Nemanja Petric (7, si è svegliato solo nel finale) affiancato da Burutay Subasi (12).

Nel primo set, Perugia ha piazzato l’allungo dal 12-14: Atanasijevic, Zaytsev, il muro di Podrascanin e un ace dello Zar sono valsi il 14-20 che ha chiuso i conti. Nel secondo parziale gli umbri si sono trovati subito sul 12-6 grazie alla prestazione da urlo dei suoi attaccanti, ha poi sofferto il tentativo di rimonta dei turchi ma dal 19-22 si è sbloccata. Grande lotta nella terza frazione, Halkbank sempre avanti di 2-3 punti fino al 21-18 (Capkinoglu mura Atanasijevic) poi la sveglia dell’opposto serbo che piazza due aces consecutivi, fa volare i suoi sul 23-21 e, al settimo match point, arriva la chiusura.













(foto Valerio Origo)