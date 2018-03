Volley, Champions League 2018 – Civitanova scatenata sul PGE Skra Belchatow! Lube ai quarti di finale, derby con Trento

Civitanova si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile e ora affronterà Trento in un derby al cardiopalma che varrà l’accesso alla Final Four di Kazan. I Campioni d’Italia hanno demolito il PGE Skra Belchatow per 3-0 (25-17; 25-18; 25-21) nel ritorno degli ottavi di finale, confermando così la propria supremazia nei confronti della squadra polacca dopo il 3-2 di Lodz. La Lube ha mandato in visibilio i 2600 spettatori dell’Eurosuole Forum grazie a un gioco spumeggiante e sempre incisivo, degno del massimo palcoscenico continentale.

I ragazzi di coach Medei hanno fatto la differenza grazie a una sontuosa prestazione offensiva (63%) e a un servizio ficcante che a lungo andare ha fiaccato la resistenza dei ragazzi di Roberto Piazza. Show assoluto dell’opposto Tsvetan Sokolov (17 punti, 60% in attacco, 5 muri), prova ottima anche del martello Osmany Juantorena (12 punti, 69% in attacco e 64% in ricezione) affiancato da Taylor Sander (10), ottima regia di Micah Christenson (3 muri), al centro Davide Candellaro e Dragan Stankovic, Jenia Grebennikov il libero. Al Belchatow non sono bastati Wlazly (10) e Klos (8).