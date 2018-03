Volley, Champions League 2018 – Civitanova per chiudere i conti col Belchatow, quarti di finale nel mirino

Civitanova va a caccia della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2018 di volley maschile. Questa sera (ore 20.30) i Campioni d’Italia ospiteranno il PGE Skra Belchatow nel ritorno degli ottavi: dopo essersi imposti per 3-2 nella bolgia di Lodz, la Lube deve vincere di fronte al proprio pubblico oppure perdere al tie-break e poi aggiudicarsi il golden set per passare il turno. I ragazzi di coach Medei hanno tutte le carte in regola per riuscire nel colpaccio contro l’ostica formazione polacca guidata da Roberto Piazza.



Civitanova, dopo essersi qualificata alle semifinali scudetto, vuole proseguire anche la propria avventura in Europa ma dovrà fare i conti contro degli avversari motivati e capaci di ribaltare il risultato: la diagonale Lomacz-Wlazly, i centrali Lisinac-Klos, i martelli Bednorz-Ebadipour sono degli elementi di assoluto spessore che non devono essere sottovalutati. Servirà davvero la migliore Lube per volare ai quarti di finale e regalarsi il derby contro Trento che l’altro ieri ha eliminato lo Chaumont di Prandi. Ci si affiderà alle bordate di Tsvetan Sokolov, alla classe di Osmany Juantorena, ai muri di Dragan Stankovic e Candellaro, alla regia di Micah Christenson e al libero Jenia Grebbenikov.













(foto Pier Colombo)