VIDEO Pattinaggio artistico, Mondiali 2018: riviviamo la danza libera di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron

Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato ai Campionati del Mondo di Mllano il terzo titolo iridato della carriera. i pattinatori francesi sono stati autori di un programma libero sublime, in cui hanno danzato su ogni singola nota dell’intricatissimo spartito della “Sonata per pianoforte N.14” del genio musicale L.W. Beethoven raccogliendo il massimo dei livelli dal pannello tecnico con una cascata di +3 da parte della giuria nel fronte tecnico e un plebiscito di 10.00 nelle ultime tre voci delle componenti del programma “performance”, “composition”e “intrpretation of the music”.

La coppia ha così segnato un nuovo record mondiale, sia nel segmento con 123.47, sia nel totale con 207.20. Riviviamo il programma libero dei Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron:

L’ESIBIZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO PAPADAKIS/CIZERON

MOSTRUOSI! 😱 Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron incantano nella free dance: medaglia d'oro e nuovo primato del mondo con 207.20 punti! 💪⛸🔝#Milano2018 | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/clHl3Q1vJw — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 24, 2018













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo