Vela, Luna Rossa parteciperà ancora all’America’s Cup. Le parole di Patrizio Bertelli e Max Sirena

In occasione del forum sull’America’s Cup di vela tenutosi a Roma, hanno parlato all’ANSA Patrizio Bertelli e Max Sirena, commentando la partecipazione di Luna Rossa alla prossima edizione, e sul futuro che potrà avere la manifestazione, all’interno del quale si innesta anche un progetto a lungo termine del sindacato italiano.

Il patron Patrizio Bertelli ha affermato: “Ho deciso di fare la sesta Coppa, perché ogni tanto leggo il messaggio di Peter Blacke. Abbiamo partecipato in modo intenso in passato, anche se non l’abbiamo portata a casa. All’inizio c’è stata un po’ d’incoscienza, ma anche tanto entusiasmo, per avere portato una ventata d’italianità in questa sfida. La prima Luna Rossa era tutta italiana, come lo è adesso. La gente pensa magari a voler trasformare l’America’s Cup in un formato simile alla Formula 1, con tanto di circuito, ma penso che questo non avverrà mai con me. C’è la smania di guadagnare soldi con questa manifestazione“.

Lo skipper Max Sirena ha invece dichiarato: “Uno dei grossi meriti di Luna Rossa è di avere dato continuità alla sfida, creando generazioni di velisti. Credo che abbia aperto le porte della vela italiana all’estero. A bordo di Luna Rossa si parlerà italiano: vogliamo creare un movimento che possa generare nuovi velisti. Al presidente della Federvela, Francesco Ettorre, avevo già manifestato la volontà di provare nuovi velisti: ne abbiamo provati una settantina, anche di 17 anni, il primo che abbiamo ingaggiato ha 21 anni. Il progetto ‘next generation’ è molto importante per me e in aprile vedremo all’opera altri ragazzi“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Luna Rossa Challenge

roberto.santangelo@oasport.it