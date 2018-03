Tennis, WTA Miami 2018: bentornata Victoria Azarenka! In semifinale affronterà la ritrovata Sloane Stephens

Il vento che ha soffiato ieri a Miami ha portato due bei ritorni, quelli di Victoria Azarenka e Sloane Stephens, che per motivi diversi mancavano al top da tanto tempo. Saranno loro, infatti, ad affrontarsi per un posto nella finale del secondo WTA Premier nordamericano.

Le vicende di Azarenka sono ben note. Vika è tornata lo scorso anno dopo la maternità ma il suo ritorno all’agonismo è durato poco perché la separazione con l’ex compagno Billy McKeague ha scatenato un’aspra battaglia legale proprio per l’affidamento del piccolo Leo. Una situazione che ha costretto la giocatrice bielorussa a stare lontana dai campi fino all’inizio di quest’anno, vista l’impossibilità di lasciare gli States e la California. Le cose ora sembrano mettersi per il meglio (la causa è stata “spostata” in Bielorussia per un difetto di giurisdizione a Los Angeles, “liberando” di fatto Azarenka) e in campo si vede: a soccombere sotto i colpi di Vika è stata Karolina Pliskova, battuta in due set, 7-5 6-3.

Una partita rovinata dal fortissimo vento, che ha inevitabilmente condizionato il gioco. Soprattutto il servizio della ceca, andata subito sotto di due break. Nel momento di chiudere (5-2), però, anche Azarenka ha cominciato a soffrire, ha sprecato quattro set point e si è vista rimontare fino alla parità. Ma sul più bello ci ha pensato di nuovo Pliskova, che ha concesso un altro break, decisivo, con un doppio fallo (7-5). La situazione è poi precipitata per entrambe nel secondo set, quando i break sono stati ben cinque nei primi cinque game. La prima ad interrompere l’emorragia è stata la bielorussa, che è scappata via andandosi a prendere la vittoria (6-3). Un successo fondamentale per Azarenka, dopo il ritorno ad Indian Wells, che ci riconsegna una protagonista di cui si sentiva la mancanza, pronta a reinserirsi nella corsa al trono (ma ci vorrà un po’ di tempo, ora è 186 del mondo).

Tremano le altre, quindi, a cominciare da Sloane Stephens, prossima avversaria di Azarenka. Le due si ritroveranno faccia a faccia dopo pochi giorni, perché era stata proprio l’americana a “rovinare” il ritorno di Vika ad Indian Wells (6-1 7-5 al secondo turno). Anche la statunitense è, a suo modo, al ritorno al top, perché dal titolo vinto allo US Open Sloane non ne aveva più imbroccata una: cinque sconfitte su cinque per chiudere il 2017 e due su due (Australian Open compreso) per aprire il 2018, con il primo successo arrivato solo a febbraio ad Acapulco.

Una Stephens ritrovata, perché dopo essersi liberata di Garbiñe Muguruza, ha messo in riga anche Angelique Kerber. Con la complicità di quest’ultima, a dire il vero, apparsa stanchissima e non nelle migliori condizioni dopo la maratona del giorno precedente (2 ore e 51 minuti in campo contro Yafan Wang). A questo si è aggiunto il vento, che ha messo molto più in difficoltà i colpi poco offensivi della tedesca, rispetto ad una Stephens che ha mandato a segno ben 22 colpi vincenti, soprattutto con il suo potente dritto: ecco che il match si è così risolto con un 6-1 6-2 in appena un’ora di gioco. Per Sloane si tratta della prima semifinale a Miami, ma la vittoria è dolce soprattutto perché da lunedì entrerà per la prima volta in top-10.

Insomma, chi per un motivo, chi per un altro, ma Victoria Azarenka e Sloane Stephens ora sono davvero tornate.

I risultati di martedì 27 marzo

[WC] V. Azarenka b. [5] Ka. Pliskova 7-5 6-3

[13] S. Stephens b. [10] A. Kerber 6-1 6-2













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter WTA