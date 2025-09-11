Lucrezia Stefanini approda agli ottavi di finale a Guadalajara: sconfitta Stephens in due set

Missione compiuta per Lucrezia Stefanini. L’azzurra (n.148 del ranking) ha prevalso nella sfida di primo turno del torneo WTA di Guadalajara contro l’americana Sloane Stephens (n.1051 del ranking), presente in tabellone attraverso una wild card. Una partita che era stata interrotta ieri per pioggia sul cemento messicano, dopo che Stefanini aveva conquistato il primo set sul 6-4, mentre Stephens era avanti 5-3 nel secondo. Alla fine, si è imposta la tennista italiana con lo score di 6-4 4-6 6-1 in 2 ore e 23 minuti, dominando l’ultimo set. Negli ottavi di finale Lucrezia affronterà la polacca Magdalena Frech.

Le due giocatrici hanno ripreso dal secondo set e il break di ieri, ottenuto da Stephens, si è rivelato decisivo ai fini della frazione. Stefanini ha mantenuto il suo turno al servizio nel nono game e altrettanto ha fatto la statunitense nel gioco successivo, concretizzando la seconda palla set (6-4).

Nel terzo parziale, salvata una palla break in apertura, l’azzurra ha strappato la battuta alla rivale nel secondo game, subendo però il contro-break immediato. La tennista nostrana ha fatto la differenza in risposta, andando nuovamente avanti di un break nel quarto game e confermandolo nel quinto. Brava Stefanini a imporre il suo tennis, ottenendo un nuovo break nel sesto gioco e facendo calare il sipario sul 6-1, annullando due opportunità del parziale contro-break.

Leggendo le statistiche, di negativo per Stefanini ci sono stati i 7 doppi falli, ma brava però l’azzurra a mettere in campo una percentuale importante di prime di servizio (70.8%), da cui ha ottenuto il 69.1% dei punti, decisamente superiore al 59.1% di Stephens. Con questo colpo e la risposta alla prima dell’americana Lucrezia si è rivelata superiore.