Tennis, si rompe il sodalizio tra Andre Agassi e Novak Djokovic: divergenze di opinioni tra i due

“Ho cercato di aiutare Novak (Djokovic ndr.) con le migliori intenzioni, ma ci siamo trovati spesso in disaccordo l’uno cono l’altro. Gli auguro il meglio per il prosieguo della carriera”. Queste le parole di Andre Agassi che, nel corso di un’intervista concessa a ESPN, ha rivelato la fine della collaborazione con Novak Djokovic, in qualità di allenatore del tennista serbo.

Un sodalizio molto breve, durato 9 mesi e quantificabile in 20 partite (15 vittorie e 5 sconfitte), mai sbocciato tra i due. Un Djokovic condizionato dall’infortunio al gomito, che lo ha tenuto fuori per buona parte della stagione passata e dal quale fatica ancora a riprendersi. I risultati del 2018 ed anche alcune divergenze di opinioni sul da farsi, probabilmente sui tempi di recupero, hanno portato a questa decisione.

Al momento, nell’entourage di Nole rimane l’ex tennista ceco Radek Stepanek, nel ruolo di coach, e vedremo se questa posizione sarà la medesima anche nelle prossime settimane.













Foto: profilo twitter Miami Open