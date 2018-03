Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di martedì 27 marzo. Juan Martin Del Potro e Sascha Zverev ai quarti di finale, Marin Cilic ko contro John Isner

Il quadro dei quarti di finale Masters 1000 di Miami (Stati Uniti) è finalmente chiaro. Nella giornata appena trascorsa, infatti, si sono tenuti gli incontri che hanno consentito ai giocatori coinvolti di essere tra i migliori otto del torneo in Florida.

Alexander Zverev c’è. Il tedesco, n.5 del mondo, ha piegato nella super sfida degli ottavi l’australiano Nick Kyrgios (n.20 ATP) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Un match deciso da pochi punti in cui il teutonico è stato abile a sfruttare i momenti negativi di Nick, vendicando il ko subito l’anno scorso (quarti di finale). Zverev se la vedrà nei quarti contro la testa di serie n.29, il croato Borna Coric che l’ha spuntata, al termine di un incontro molto lottato, contro il talentuoso canadese Denis Shapovalov. 6-7 6-4 6-4, in suo favore, lo score finale al cospetto di uno Shapovalov che, a tratti, ha fatto vedere un tennis di altissima qualità. Tuttavia, la maggior solidità fisica e mentale del 21enne di Zagabria, alla lunga, ha fatto la differenza.

Continua la marcia vincente di Juan Martin Del Potro. L’argentino, n.6 del ranking e vincitore del 1000 di Indian Wells (battendo Roger Federer in finale), si è liberato in 1 ora e 25 minuti di gioco del serbo, n.27 del mondo, Filip Krajinovic con il punteggio di 6-4 6-2. Il sudamericano, dopo una partenza incerta (sotto di un break nel quarto gioco del primo set), ha poi innescato il pilota automatico a suon di dritti devastanti da fondo che hanno fatto breccia nella pur buona difesa di Krajinovic. Ribaltato lo score del primo parziale, vinto 6-4, il “Gigante buono di Tandil” ha messo in cassaforte il confronto strappando il servizio al rivale nei primi due turni della seconda frazione, concludendo la pratica sul 6-2. Si prospetta, dunque, un match nel prossimo round accattivante tra Del Potro e Milos Raonic (testa di serie n.20), sempre più in crescita di condizione. Il canadese ha superato la sorpresa del torneo, il francese Jeremy Chardy (6-3 6-4), facendo leva sulla sua grande potenza con il dritto e con il servizio. Un confronto tra due stili di gioco simili in alcuni aspetti, aperto ad ogni risultato, quello di questo quarto di finale. Il computo dei precedenti è sul 2-2 e l’ultimo ha sorriso all’argentino nella semifinale di Indian Wells, vinta piuttosto nettamente.

La sorpresa di giornata è l’eliminazione del n.3 del mondo Marin Cilic, per mano dell’altissimo John Isner. Il padrone di casa ha superato 7-6 6-3 il n.3 ATP dominando letteralmente il tie-break del primo set e trovando risorse in risposta insospettabili alla vigilia. Un Cilic, c’è da dire, sottotono e non continuo nel suo tennis come nei momenti migliori. Per il ragazzone di Greensboro, l’incrocio sarà con il coreano Hyeon Chung, semifinalista agli Australian Open 2018, vittorioso 6-4 6-3 contro il portoghese Joao Sousa.

Infine, il sudafricano Kevin Anderson, finalista agli Us Open, ha avuto la meglio 7-6 6-4 contro il giovane americano Frances Tiafoe (7-6 6-4), costretto agli straordinari in questa giornata, disputando due incontri: quello contro Tomas Berdych, interrotto ieri per oscurità in conseguenza dell’arrivo della pioggia, e per l’appunto quello contro Anderson. Un doppio sforzo che ha pesato nell’economia della partita. Il n.8 ATP se la vedrà ai quarti di finale contro lo spagnolo (n.19 ATP) Pablo Carreno Busta, uscito vittorioso dal derby iberico contro Fernando Verdasco (6-0 6-3).

I RISULTATI DI MARTEDI’ 27 MARZO – MASTERS 1000 MIAMI

17:10 Finale Sousa J. (Por) 0 4 3 Chung H. (Kor) 2 6 6 18:35 Finale Raonic M. (Can) 2 6 6 Chardy J. (Fra) 0 3 4 20:30 Finale Del Potro J. (Arg) 2 6 6 Krajinovic F. (Srb) 0 4 2 21:05 Finale Berdych T. (Cze) 1 77 2 61 Tiafoe F. (Usa) 2 62 6 77 21:45 Finale Verdasco F. (Esp) 0 0 3 Carreno-Busta P. (Esp) 2 6 6 22:10 Finale Shapovalov D. (Can) 1 62 6 4 Coric B. (Cro) 2 77 4 6

00:10 Finale Tiafoe F. (Usa) 0 63 4 Anderson K. (Rsa) 2 77 6 03:35 Finale Zverev A. (Ger) 2 6 6 Kyrgios N. (Aus) 0 4 4

IL QUADRO DEI QUALIFICATI AI QUARTI DI FINALE

Achievement 🔓 These are our final eight men. Who’s making it through to the last weekend? 🤷‍♂️🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/dVQ3JolNet — Miami Open (@MiamiOpen) March 28, 2018













