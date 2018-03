Tennis, Masters 1000 Miami 2018: Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale

Sarà Alexander Zverev (n.5 del mondo) a sfidare lo statunitense John Isner nella finale del Masters 1000 di Miami. Il tedesco, testa di serie n.4, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-2 contro lo spagnolo Pablo Carreño Busta in 1 ora e 29 minuti di partita. Per Zverev è la terza finale in un 1000, la prima in Florida, ed il bilancio, nei confronti diretti con lo statunitense, è nettamente favorevole con 3 vittorie in altrettanti incontri.

Nel primo set il 20enne di Amburgo inizia con il piglio giusto: 2 palle break costruite nel secondo game ma non sfruttate a dovere. I turni al servizio dell’iberico sono senza dubbio più laboriosi di quelli di “Sascha” (forte di 5 ace e di ottime percentuali con la prima e la seconda in battuta). L’epilogo al tie-break è scontato e, dopo aver recuperato un mini break di ritardo, il tedesco macina il proprio tennis, facendo la differenza con alcune accelerazioni da fondo che costringono all’errore lo spagnolo. Sullo score di 7-4 il teutonico si aggiudica il primo parziale.

Nel secondo set non c’è storia. Il contraccolpo psicologico della perdita della prima frazione incide sulle certezze di Carreño Busta che abbassa di molto le percentuali di efficienza al servizio (67% dei punti ottenuti con la prima contro il 100% di Zverev). Ne approfitta il n.5 del mondo che, con colpi di rara potenza, domina lo scambio fiaccando la resistenza del rivale. Con due break, nel terzo e settimo game, Zverev fa sua la sfida, concludendo sul 6-2.













