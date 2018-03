Scherma, Mondiali Cadetti e Giovani 2018: a Verona si sfidano i migliori talenti del mondo. L’Italia vuole confermarsi ai vertici

Dall’1 al 9 aprile Verona ospiterà i Mondiali Cadetti e Giovani di scherma. Si tratta dell’evento internazionale più importante che si svolgerà in Italia in questa stagione. Sulle pedane del Cattolica Center si sfideranno oltre 1300 atleti provenienti da 112 nazioni per conquistare una medaglia iridata. Un torneo quindi fondamentale per scoprire quali saranno i talenti protagonisti del futuro della scherma. Inoltre le gare dei Cadetti assegneranno anche i pass per i Giochi Olimpici Giovanili che si svolgeranno a Buenos Aires il prossimo ottobre. Andiamo quindi ad analizzare le speranze azzurre per i Mondiali Cadetti e Giovani di Verona.

L’Italia è stata grande protagonista agli Europei di Sochi, in cui ha conquistato il medagliere grazie ad un bottino complessivo di ben venti medaglie (otto ori, sette argenti e cinque bronzi). L’obiettivo in questa rassegna iridata sarà quindi quello di confermarsi ai vertici e per farlo ci affideremo ad una formazione ricca di grandi talenti.

A livello individuale uno degli atleti più attesi sarà Davide Di Veroli, che dopo il doppio oro europeo nella spada, avrà l’obiettivo di difendere il titolo iridato tra i Cadetti. Anche Martina Favaretto è reduce dal titolo europeo tra i Giovani e proverà ad essere protagonista nel fioretto, insieme a Serena Rossini, argento lo scorso anno. Un’altra delle punte azzurre sarà Federica Isola, che partirà tra le grandi favorite nella spada Giovani, visto che è campionessa europea in carica e anche prima nel ranking. Gli altri azzurri da monitorare saranno Valerio Cuomo, Filippo Macchi, Alessio Di Tommaso e Claudia Memoli.

Passiamo quindi alle gare a squadre dove l’Italia avrà diverse carte da medaglia. La gara in cui avremo maggiori chance di vittoria sarà la spada maschile, dove gli azzurri sono campioni europei e iridiati in carica. Ottime possibilità anche al femminile dove le nostre portacolori, reduci dal titolo europeo, proveranno a migliorare l’argento dello scorso anno. Partiremo tra le squadre favorite anche nella sciabola, mentre potremmo avere qualche difficoltà in più nel fioretto, anche se i risultati degli ultimi Europei fanno sognare il podio anche in quest’arma. Di seguito l’elenco completo di tutti i convocati dell’Italia per i Mondiali Cadetti e Giovani di Verona.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Cadetti

Fioretto Maschile: Alessio Di Tommaso (Cs Pisa A.DiCiolo), Filippo Macchi (Cs Navacchio), Filippo Quagliotto (Cs Montebelluna). Riserva: Tommaso Martini (Cs Agliana)

Fioretto Femminile: Martina Favaretto (Cs Mestre), Claudia Memoli (Cs Salerno), Lucia Tortelotti (CdS Mangiarotti Milano). Riserva: Eleonora Berno (Comini Padova)

Spada Maschile: Filippo Armaleo (Cs Salerno), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Simone Greco (Soc.Schermistica Lughese). Riserva: Alessandro Gabriolo (Isef Eugenio Meda Torino)

Spada Femminile: Sara Maria Kowalczyk (Giannone Caserta), Marta Lombardi (Cus Pavia), Alessia Pizzini (Circolo Ravennate della Spada). Riserva: Benedetta Repanati (Pro Vercelli)

Sciabola Maschile: Michele Gallo (Cs Salerno), Giorgio Marciano (Champ Napoli), Lorenzo Ottaviani (Frascati Scherma). Riserva: Alberto Nigri (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Femminile: Alessia Di Carlo (Cs Roma), Vally Giovannelli (Frascati Scherma), Benedetta Taricco (Comando Aeronautica Militare). Riserva: Gaia Pia Carella (Champ Napoli)

Giovani

Fioretto Maschile: Davide Filippi (Comini Padova), Tommaso Marini (Cs Jesi), Matteo Claudio Resegotti (CdS Mangiarotti Milano), Pietro Velluti Franzì (Cs Mestre). Riserva: Federico Pistorio (Cs Siracusa)

Fioretto Femminile: Martina Favaretto (Cs Mestre), Marta Ricci (Comini Padova), Serena Rossini (Fiamme Gialle), Elena Tangherlini (Esercito). Riserva: Arianna Pappone (Esercito)

Spada Maschile: Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro), Valerio Cuomo (Fiamme Oro), Davide Di Veroli (G.Verne Roma), Giacomo Paolini (Isef Eugenio Meda Torino). Riserva: Giacomo Gazzaniga (Scherma Bergamo)

Spada Femminile: Alessandra Bozza (Aeronautica Militare), Beatrice Cagnin (Aeronautica Militare), Eleonora De Marchi (Fiamme Oro), Federica Isola (Aeronautica Militare). Riserva: Gaia Traditi (Fiamme Oro)

Sciabola Maschile: Alberto Arpino (Fiamme Rosse), Giacomo Mignuzzi (Carabinieri), Raffaele Minischetti (Cs San Severo), Matteo Neri (Carabinieri). Riserva: Matteo Cederle (Petrarca Scherma M°Ryszard Zub Padova)

Sciabola Femminile: GIulia Arpino (Cs Roma), Beatrice Dalla Vecchia (Champ Napoli), Lucia Lucarini (Fiamme Rosse), Claudia Rotili (Champ Napoli). Riserva: Siria Mantegna (Il Discobolo Sciacca)













