Golf, PGA Tour 2018: Beau Hossler piazza lo scatto in testa allo Houston Open, Rickie Fowler e Jordan Spieth in corsa per la vittoria

Beau Hossler piazza lo scatto a metà gara dello Houston Open (montepremi 7 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Golf Club of Houston ad Humble, nel Texas.

Lo statunitense ha completato il secondo round in 68 colpi (-4) con 5 birdie e un bogey e si è issato al comando della classifica a quota -11, con una lunghezza di vantaggio sul quartetto formato dagli statunitensi Sam Ryder, Rickie Fowler e Nicholas Lindheim e dal messicano Abraham Ancer, tutti con 10 colpi totali sotto il par.

Per Ancer e Lindheim, in particolare, la seconda tornata si è rivelata decisamente propizia, dato che con un giro in 66 colpi (-6) sono riusciti a recuperare ben 22 posizioni e ad entrare nella corsa per la vittoria.

Round spaziale anche per Jordan Spieth, attualmente sesto a quota -9, e autore di un giro in 67 colpi (-5), in cui l’unico bogey alla buca 16 gli ha impedito di salire ancora più su nella graduatoria parziale, lasciandolo in compagnia dei connazionali Bronson Burgoon, Kevin Tway e Julian Suri e dell’irlandese Paul Dunne, leader della classifica al termine del primo giro.

Restano sornioni a ridosso dei primi anche lo statunitense Matt Kuchar e lo svedese Henrik Stenson, undicesimi con 8 colpi sotto il par e a 3 lunghezze da Hossler, mentre l’inglese Justin Rose si trova a quota -7 e appare già in buona forma in vista dell’Augusta Masters.

Il taglio, infine, si è rivelato fatale per gli statunitensi Chez Reavie e Chris Kirk e per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, costretti ad abbandonare anzitempo il torneo.













Foto: Twitter PGA