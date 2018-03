Superbike, Round Thailandia 2018: dopo le prove libere del venerdì comanda la Kawasaki. Marco Melandri è in scia

C’è la Kawasaki in testa al termine del lungo venerdì di Buriram, in Thailandia, sede del secondo appuntamento del Mondiale Superbike 2018. Il miglior tempo dopo le tre sessioni di prove libere disputate appartiene a Jonathan Rea, in 1’33″327, davanti al suo compagno di squadra, l’altro britannico Tom Sykes, staccato di 57 millesimi. La giornata delle due Ninja è stata da interpretare, perché si sono fatte vedere in vetta alla classifica solo nella terza sessione. Nelle prime due, infatti, entrambi i piloti si sono dedicati alla simulazione della gara, con Rea che ha mostrato un passo inarrivabile anche per il suo compagno di box.

Alle spalle delle due Kawasaki c’è a sorpresa lo spagnolo Jordi Torres, che è riuscito a piazzare la sua MV Agusta in terza piazza, a soli 70 millesimi. Marco Melandri è invece in quarta posizione: su un circuito sul quale la Kawasaki ha sempre vinto (con Rea che ha fatto 5 su 6), il pilota della Ducati sa che deve correre in difesa ma dopo la prima giornata non può certo lamentarsi, essendo distante solo 97 millesimi. Dietro di lui, a 11 millesimi, c’è il suo compagno di squadra, il britannico Chaz Davies, caduto senza conseguenze nel corso della seconda sessione.

Bene anche la Honda, che piazza il britannico Leon Camier in sesta posizione (+0.204), precedendo la Yamaha dell’olandese Michael van der Mark (+0.242). L’ottavo tempo di giornata appartiene invece allo spagnolo Xavi Forés (+0.244, Barni Racing Team), il migliore nella prima sessione ma caduto nella terza dopo un contatto con l’irlandese Eugene Laverty, nono tempo (+0.524), fatto segnare nella seconda sessione, in cui era stato il più veloce. Chiude l’elenco dei qualificati alla Superpole 2 la Yamaha del britannico Alex Lowes (+0.528). Lorenzo Savadori, con l’11° tempo (+0.659) non è riuscito a qualificarsi direttamente alla seconda sessione di qualifiche.

I RISULTATI DELLE FP1 – I RISULTATI DELLE FP2 – I RISULTATI DELLE FP3

La classifica combinata dei tempi delle prove libere

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.327

2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’33.384

3 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’33.397

4 33 M.MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.424

5 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.435

6 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’33.531

7 60 M.VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.569

8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R 1’33.571

9 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’33.851

10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.855

I piloti in Superpole 1

11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’33.986

12 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1’34.011

13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR 1’34.420

14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’34.500

15 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR 1’34.545

16 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR 1’34.668

17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’34.741

18 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR 1’34.831

19 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1’36.648













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA SUPERBIKE

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo