Superbike, Round Thailandia 2018: Marco Melandri in difficoltà, Chaz Davies spezza la maledizione, Jonathan Rea in vetta al Mondiale

Secondo round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio assoluto.

Il Cannibale è tornato a dettar legge, dunque, approfittando dei problemi di Marco Melandri, il grande protagonista della prima tappa di Phillip Island (Australia). Il centauro italiano della Ducati, ottavo e settimo nelle due manche previste, ha sofferto tremendamente l’instabilità della sua Panigale sull’avantreno. Gli sbacchettamenti subiti dal pilota, in fase di accelerazione, sono stati impressionati, portandolo spesso all’errore in frenata e a perdere diverse posizioni. Un vero peccato per “Macho” che, per 2 punti, ha dovuto cedere lo scettro a Rea, nuovamente sul trono delle derivate di serie.

Non è però tutto oro quel che luccica per Johnny. In gara-2 Chaz Davies, sull’altra Rossa, ha fatto vedere di esserci. Dopo due terzi posti, il gallese ha trovato la soddisfazione del successo. Una vittoria alla Chaz: recupero a suon di giri veloci, spazzolate ad ogni staccata e trionfo in solitaria. Un assolo che riporta in alto in classifica il centauro britannico, a -12 da Rea, a cui va dato il merito di aver spezzato la maledizione thailandese della Ducati, visto che a Buriram la Kawasaki aveva sempre centrato il bersaglio grosso.

Che sia un segno del destino? Nel prossimo appuntamento di Aragon (13-15 aprile) ne sapremo sicuramente di più perché con un n.7 nuovamente in forma ci sarà da divertirsi.













Foto: Valerio Origo