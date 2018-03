Sorteggio Champions League, quando si svolge? Roma e Juventus ai quarti. Programma, orari e tv. Le possibili avversarie

La Roma e la Juventus si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 e ora attendono il sorteggio per conoscere quali saranno i prossimi avversari da affrontare nella massima competizione continentale. Le due formazioni italiane sono tra le otto grandi d’Europa e ora vogliono continuare a farsi strada nel torneo con il sogno di avvicinarsi alla Finale di Kiev. I bianconeri, dopo aver perso due atti conclusivi negli ultimi tre stagioni, sono abituati a questi palcoscenici mentre i giallorossi tornano ai quarti dopo dieci anni dall’ultima volta.

Il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio è previsto per venerdì 16 marzo, alle ore 12.00. Sarà l’urna di Nyon a svelare quali saranno gli abbinamenti per il secondo turno a eliminazione diretta. Non ci saranno paletti o vincoli: tutte le squadre qualificate potranno affrontarsi tra di loro, non ci sono teste di serie, formazioni provenienti dallo stesso Paese possono incrociarci e possono replicarsi sfide già viste nella fase a gironi. Juventus e Roma rischiano così di incontrarsi tra di loro in un derby pirotecnico ma anche di incrociare il Real Madrid, il Manchester City, il Liverpool, il Bayern Monaco e una tra Barcellona e Chelsea.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, su Mediaset Premium e su Eurosport; in diretta streaming sul sito di Mediaset, su Premium Play, su Sky Go e su Eurosport Player; in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League

