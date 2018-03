LIVE Sorteggio Champions League in DIRETTA: Juventus e Roma scoprono le avversarie dei quarti di finale. Pericolo derby, incubi Real e Barcellona

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’urna di Nyon ci svelerà quali saranno gli incroci del secondo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale: le otto squadre rimaste in corsa conosceranno finalmente quali saranno i loro avversari nei match di andata e ritorno (3-4 e 10-11 marzo), la corsa verso la finale di Kiev è entrata nel vivo. Le migliori otto formazioni d’Europa ci regaleranno delle sfide emozionanti e palpitanti, partite imperdibili e appassionanti che definiranno poi le quattro semifinaliste.

L’Italia si affida a Juventus e Roma, giunte con pieno merito a questo punto della competizione dopo aver eliminato Tottenham e Shakhtar Donetsk. Le due squadre italiane aspettano di conoscere quale sarà il prossimo avversario: c’è il rischio di un derby tutto italiano oppure di una super sfida con altre corazzate come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco. Il Liverpool sarebbe un avversario gradito, il Siviglia di Montella è l’oggetto dei desideri (anche se ha eliminato il Manchester United).

Ricordiamo che il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 è totalmente libero: tutte le squadre possono affrontarsi tra loro, non ci sono teste di serie, non sono vietati i derby e possono replicarsi incroci già visti nella fase a gironi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per conoscere immediatamente quali saranno le sfide e gli incroci, per conoscere subito le avversarie di Juventus e Roma. Si inizia alle ore 12.00. A seguire troverete sul nostro portale tutte le date ed i giorni in cui si disputeranno i quarti di finale. Buon divertimento a tutti.

Clicca qui per le possibili avversarie della Juventus – Clicca qui per le possibili avversaria della Roma









CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: pagina FB Juventus