Calcio: Cristiano Ronaldo vince il premio per il gol più bello dell’anno

Comincio tutto quella sera del 3 aprile 2018 all’Allianz Stadium di Torino nel corso dell’andata dei quarti di finale di Champions League 2018 tra Juventus e Real Madrid. Finì 3-0 per gli spagnoli e Cristiano Ronaldo fu protagonista di un match da urlo: una doppietta con gol in rovesciata, raggiungendo vette neanche contemplabili dai comuni mortali. Seguì il ritorno, il successo 3-1 della Juve e le polemiche su quel rigore per le Merengues che proprio Cr7 realizzò, dopo l’espulsione di Gigi Buffon.

Tuttavia, in quella doppia sfida scoccò la definitiva scintilla tra la Vecchia Signora e l’asso portoghese, applaudito dai tifosi bianconeri dopo quella splendida realizzazione. Oggi, in conseguenza di quel gesto, la UEFA gli ha tributato il premio di gol più bello dell’anno: quasi 200.000 voti dei 346.915 espressi dagli utenti di UEFA.com sono andati a quella marcatura di pregevole fattura. La top3 ha visto inseriti anche le segnature di Dimitri Payet (MARSEILLE 5-2 Leipzig) con 35.558 voti e di Eva Navarro (Germania 0-2 SPAGNA) con 23.315 punti, nella Finale dei Campionati Europei femminili UEFA Under17.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Foto: bestino / Shutterstock.com