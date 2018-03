Champions League 2018, Roma-Shakhtar Donetsk 1-0: decide Dzeko, giallorossi ai quarti di finale!

La Roma si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno sconfitto lo Shakhtar Donetk per 1-0, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I giallorossi tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente. I capitolini ora attendono di scoprire quale sarà l’avversaria nel prossimo turno a eliminazione diretta ma la qualificazione ai quarti di finale rappresenta già un traguardo importante per la società.

Doveva essere una partita ostica e così è stato: gli ucraini non hanno concesso praticamente nulla, hanno chiuso gli spazi e hanno messo in difficoltà la Roma che ha faticato a fare il proprio gioco. Nel primo tempo non è successo praticamente nulla, i padroni di casa non sono riuscito a fare la differenza, il gioco mancava di fluidità e non arrivavano palloni in avanti. All’inizio della ripresa, però, i giallorossi hanno man mano alzato il ritmo ed è risultata decisiva un’invenzione di Strootman: dal nulla, nel cuore del centrocampo, ha fiutato il movimento di Dzeko e ha piazzato un assist con il contagiri, il bosniaco è andato via sul filo del fuorigioco e solo davanti al portiere non ha sbagliato.

La Roma si trova in vantaggio al 52′, al 63′ sempre Dzeko ha l’occasione per il raddoppio ma il suo tiro dal limite esce di poco. I capitolini concedono poco allo Shakhtar e anzi guadagnano l’espulsione di Ordets al 79′ (fallo da ultimo uomo su Dzeko). La Roma gioca con l’uomo in più negli ultimi dieci minuti, si difende con le unghie e con i denti e fa festa insieme ai propri tifosi.