Sci alpino, Campionati Italiani 2018: terzo titolo in superG per Matteo Marsaglia. Tra le donne Nicol Delago batte Johanna Schnarf

Nella seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di sci alpino 2018 di Santa Caterina Valfurva sono stati assegnati i due titoli di superG. Al maschile Matteo Marsaglia ha vinto il suo terzo titolo, dopo quelli del 2012 e del 2014. Il romano ha chiuso la gara al secondo posto, a soli 9 centesimi dallo svizzero Ralph Weber (la gara era Open), vincendo di conseguenza il titolo nazionale.

Dietro di lui, staccato di un solo centesimo, un altro elvetico, Stefan Rogentin, seguito alla stessa distanza da Christof Innerhofer, 4° a +0.11 e quindi secondo per quanto riguarda gli italiani. Terzo nella graduatoria nazionale Alexander Prast (6°, +0.38). Dominik Paris ha chiuso nono (+0.81). Il titolo giovani (classe ’98 e ’99) è invece andato a Nicolò Molteni, davanti a Michael Tedde e Matteo Franzoso.

Tra le donne ha vinto Nicol Delago, già terza ieri sia in discesa che in combinata. La giovane 22enne ha vinto il suo primo titolo nazionale con il tempo di 1’13″41, precedendo di 31 centesimi Johanna Schnarf, che invece ieri aveva fatto il bis. Sofia Goggia è stata battuta anche oggi, terza a 69 centesimi, lasciando per soli 6 centesimi fuori dal podio Nadia Fanchini. Al quinto posto troviamo invece Federica Sosio (+0.78), davanti a Teresa Runggaldier (+1.48).













Foto: Fisi-Pentaphoto