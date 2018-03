Pattinaggio di figura, Mondiali 2018: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron trionfano nella danza sul ghiaccio. Amaro quarto posto per Cappellini-Lanotte

Dopo la rocambolesca gara del singolo maschile, il programma libero della danza sul ghiaccio ha ufficialmente chiuso il Campionato del Mondo di pattinaggio di figura, quest’anno in scena al Mediolanum Forum di Assago in Milano.

Come da pronostico Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno conquistato il loro terzo titolo iridato della carriera pattinando un programma sublime, danzando ogni singola nota dell’intricato spartito della “Sonata per pianoforte n.14” di L.V Beethoven ed ottenendo il massimo dei livelli in tutti gli elementi, valutati con una valanga di +3 da parte della giuria. La coppia francese ha quindi ulteriormente migliorato il record nel mondo del segmento con il punteggio di 123.47, oltre che stabilire quello mondiale nel totale con 207.20. A distanza siderale, con 196.64 punti, si sono piazzati gli atleti americani Madison Hubbel-Zachary Donohue, autori di una prova compatta e spumeggiante valutata 116.22 nel segmento odierno per 196.64 nel totale.

Anna Cappellini e Luca Lanotte sono stati autori di una delle migliori prestazioni della carriera. La coppia allenata da Paola Mezzadri ha emozionato il pubblico presente al Forum con una performance struggente, impreziosita da elementi eseguiti al meglio con un grado di esecuzione più alto rispetto alle competizioni precedenti. Nonostante però la terza posizione nel segmento, il nuovo record italiano di 114.63 e il totale di 192.08 non sono bastati per riagguantare la coppia canadese Kaitlyn Weaver e Andrew Poje, i quali, per pochi centesimi (192.35 nel totale), hanno conquistato la medaglia di bronzo grazie al vantaggio accumulato nella short dance.

Buona prova per la seconda coppia azzurra in gara formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri. Gli atleti allenati da Barbara Fusa Poli hanno conquistato il nono posto con una bella prestazione, sfiorando il primato personale ed ottenendo nel segmento 107.29 punti, per un totale di 178.44.

Foto: Valerio Origo