Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Nathan Chen conquista il titolo iridato, festival di cadute per gli altri. Matteo Rizzo termina 17mo

Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, organizzati al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando il secondo di sempre alle spalle del giapponese Yuzuru Hanyū. Il diciottenne dello Utah è stato premiato dai giudici con 127.62 punti di technical elements e 91.84 punti di components, raggiungendo un totale di 321.40 punti, anche in questo caso il più alto mai visto ad esclusione del due volte campione olimpico Hanyū. Chen diventa così il primo statunitense capace di vincere il titolo mondiale dopo Evan Lysacek nel 2009: l’oro di Lysacek, tra l’altro, è anche l’ultima medaglia in assoluto vinta dagli USA nel settore maschile.

La medaglia d’argento finisce al giapponese Shōma Uno, che dopo il secondo posto olimpico sale sullo stesso gradino del podio anche in sede iridata. Quinto dopo il programma corto, il pattinatore di Nagoya ha completato una prova non esente da errori, ma, nonostante le quattro deduzioni, è riuscito ad ottenere 179.52 punti, per un totale di 273.77 punti. Completa il novero dei medagliati il russo Mikhail Kolyada, caduto due volte, ma alla fine terzo con poco più di un punto di ritardo rispetto ad Uno (272.32 punti).

Bravi a rientrare nella top 5 l’israeliano Alexei Bychenko (258.28) ed il secondo giapponese Kazuki Tomono (256.11), approfittando anche dei crolli di due protagonisti: lo statunitense Vincent Zhou, terzo a sorpresa dopo il corto, è caduto quattro volte, scivolando al quattordicesimo posto (235.24), mentre il cinese Jin Boyang, quarto a metà competizione, ha accumulato addirittura nove punti di deduzione, terminando ad un disastroso diciannovesimo posto (223.41).

Proprio la gara negativa del vincitore dei Four Continents ha permesso all’azzurro Matteo Rizzo di guadagnare una posizione, chiudendo diciassettesimo. Il campione nazionale ha ottenuto 148.01 punti per la sua prestazione odierna, con 73.99 punti per gli elementi tecnici e 75.02 punti per le componenti del programma, ai quali va sottratta una deduzione per caduta. Il risultato finale di 225.44 punti gli permette comunque di fare meglio del ventunesimo posto olimpico.

CLASSIFICA FINALE

Pl. Name Nation Points SP FS 1 Nathan CHEN USA 321.40 1 1 2 Shoma UNO JPN 273.77 5 2 3 Mikhail KOLYADA RUS 272.32 2 4 4 Alexei BYCHENKO ISR 258.28 7 7 5 Kazuki TOMONO JPN 256.11 11 3 6 Deniss VASILJEVS LAT 254.86 9 5 7 Dmitri ALIEV RUS 252.30 13 6 8 Keegan MESSING CAN 252.30 6 11 9 Misha GE UZB 249.57 8 9 10 Michal BREZINA CZE 243.99 17 8 11 Max AARON USA 241.49 15 10 12 Alexander MAJOROV SWE 237.79 10 13 13 Keiji TANAKA JPN 236.66 14 12 14 Vincent ZHOU USA 235.24 3 19 15 Paul FENTZ GER 230.92 12 16 16 Romain PONSART FRA 229.20 16 14 17 Matteo RIZZO ITA 225.44 18 17 18 Brendan KERRY AUS 223.85 19 15 19 Boyang JIN CHN 223.41 4 23 20 Daniel SAMOHIN ISR 214.01 20 18 21 Julian Zhi Jie YEE MAS 209.03 21 20 22 Donovan CARRILLO MEX 200.76 24 21 23 Slavik HAYRAPETYAN ARM 199.72 23 22 24 Phillip HARRIS GBR 187.69 22 24

(foto: Valerio Origo)