Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: tutti gli italiani in gara oggi. Cappellini-Lanotte per l’ultima magia

Oggi sabato 24 marzo calerà il sipario sui Mondiali 2018 di pattinaggio artistico. Il Mediolanum Forum di Milano si prepara a salutare tutti i grandi campioni con due gare appassionanti e avvincenti che ci regaleranno gli ultimi due podi di questa rassegna iridata: si incomincia già in mattinata con il programma libero maschile, poi nel pomeriggio spazio alla free dance con le coppie pronte a scaldare il cuore di tutto il pubblico. Potrebbe essere l’ultima gara di Anna Cappellini e Luca Lanotte che in casa inseguono un podio iridato pesantissimo: hanno le carte in regola per fare saltare il banco e puntare in alto. In gara anche Charlene Guignard e Marco Fabbri, mentre tra gli uomini ci affideremo a Matteo Rizzo.

Di seguito gli italiani in gara oggi, il programma dettagliato e gli orari in cui li vedremo sul ghiaccio ai Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, in diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 24 MARZO:

11.46 Matteo Rizzo

17.10 Charlene Guignard/Marco Fabbri

17.56 Anna Cappellini/Luca Lanotte













(foto Valerio Origo)