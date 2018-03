LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2018 in DIRETTA: Cappellini-Lanotte, si può fare! E’ caccia alla medaglia nella danza. Matteo Rizzo per la top15

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (sabato 24 marzo). Ultima giornata di gare al Mediolanum Forum di Milano, si assegnano le ultime medaglie: in programma il free shating maschile e il programma libero delle coppie di danza. Si preannuncia grande spettacolo e l’Italia vuole essere protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte sono quarti dopo la short dance di ieri e oggi vanno a caccia di una medaglia di fronte al proprio pubblico. Imperdibili anche le grandi gesta maschili con il nostro Matteo Rizzo che può puntare alla top 15.

Si inizia alle ore 10.00 con la gara maschile, poi alle 15.20 toccherà alla danza.









(foto Valerio Origo)