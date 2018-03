Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron verso il trionfo, Anna Cappellini e Luca Lanotte sognano il podio

La free dance andrà a concludere questa sera il programma delle gare dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha infatti stabilito il nuovo primato mondiale della danza corta con 83.73 punti, ed ora punterà a stabilire i nuovi primati mondiali sia nella free dance che nel totale, decisamente alla portata dei tre volte campioni europei. Il margine di oltre tre punti sulla prima coppia inseguitrice può permettergli di concentrarsi esclusivamente sul proprio esercizio, per terminare una stagione che li ha visti conquistare anche l’argento olimpico e la vittoria nella Finale del Grand Prix.

La medaglia d’argento sembrerebbe promessa agli statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue, quarti a PyeongChang 2018, che però già in passato hanno dimostrato di avere difficoltà nel concretizzare quando in palio ci sono le medaglie, essendosi fatti sfuggire il podio sia nella gara olimpica che nella prova iridata di un anno fa. Molto aperta, invece, la battaglia per la terza posizione, che al momento è appannaggio dei canadesi Kaitlyn Weaver ed Andrew Poje, ma che vede coinvolti anche gli azzurri Anna Cappellini e Luca Lanotte e la seconda coppia statunitense Madison Chock ed Evan Bates.

L’altra coppia azzurra, quella formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, occupa invece la posizione provvisoria, che, se confermata, rappresenterebbe il loro miglior risultato in una rassegna iridata. Dopo il decimo posto olimpico, dunque, i due sembrano destinati a fare ancora meglio, visto che l’unica top ten iridata della loro carriera è un decimo posto ottenuto nel 2016.

CLASSIFICA SHORT DANCE

Pl. Name Nation Points SD FD 1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 83.73 1 Q 2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 80.42 2 Q 3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 78.31 3 Q 4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 77.46 4 Q 5 Madison CHOCK / Evan BATES USA 75.66 5 Q 6 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 74.51 6 Q 7 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 74.50 7 Q 8 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS 72.45 8 Q 9 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 71.15 9 Q 10 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN 65.65 10 Q 11 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 64.02 11 Q 12 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 63.73 12 Q 13 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 63.70 13 Q 14 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA 63.50 14 Q 15 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 63.48 15 Q 16 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 63.35 16 Q 17 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER 62.08 17 Q 18 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 61.33 18 Q 19 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 61.18 19 Q 20 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 60.38 20 Q 21 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 58.82 21 22 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 58.64 22 23 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 57.96 23 24 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 57.56 24 25 Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY SVK 55.54 25 26 Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA CZE 55.27 26 27 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 54.11 27 28 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 50.40 28 29 Teodora MARKOVA / Simon DAZE BUL 47.57 29 30 Chantelle KERRY / Andrew DODDS AUS 46.05 30 31 Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG ISR 43.50 31

