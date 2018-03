Pattinaggio artistico, Mondiali Milano 2018: Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da record del mondo nella short dance, quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte

La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano.

Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha infatti stabilito il nuovo primato mondiale della danza corta con 83.73 punti, migliorando di appena sei centesimi il punteggio ottenuto dai canadesi Tessa Virtue e Scott Moir, qui assenti, alle Olimpiadi di PyeongChang. I tre volte campioni europei hanno dominato la concorrenza sia per quanto riguarda il punteggio tecnico (44.37) che per quanto riguarda le componenti del programma (39.36).

In seconda posizione troviamo gli ottimi statunitensi Madison Hubbell e Zachary Donohue, che hanno stabilito il nuovo primato personale e nazionale con 80.42 punti, diventando la terza coppia di sempre a superare la fatidica soglia degli ottanta punti nella storia della short dance. I punteggi stellari di questa gara continuano anche con la terza posizione, visto che i canadesi Kaitlyn Weaver ed Andrew Poje hanno a loro volta fatto segnare il personal best con 78.31 punti.

In piena corsa per le medaglie anche la coppia azzurra composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte, quarti con 77.46 punti, nuovo record nazionale, con meno di nove decimi di ritardo rispetto alla terza posizione provvisoria. Acclamati dal pubblico milanese, i sette volte campioni nazionali hanno meritato 40.44 punti di technical elements e 37.02 punti di program components. L’altra coppia azzurra, quella formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri, si è invece classificata al nono posto con 71.15 punti (37.05 e 34.10 nelle due voci), posizione che, se confermata, rappresenterebbe il loro miglior risultato in una rassegna iridata.

La giornata odierna si concluderà con l’atteso programma libero femminile, mentre le medaglie della danza verranno assegnate domani al termine della free dance.

CLASSIFICA SHORT DANCE

Pl. Name Nation Points SD FD 1 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 83.73 1 Q 2 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE USA 80.42 2 Q 3 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE CAN 78.31 3 Q 4 Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE ITA 77.46 4 Q 5 Madison CHOCK / Evan BATES USA 75.66 5 Q 6 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 74.51 6 Q 7 Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN RUS 74.50 7 Q 8 Tiffani ZAGORSKI / Jonathan GUERREIRO RUS 72.45 8 Q 9 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 71.15 9 Q 10 Kana MURAMOTO / Chris REED JPN 65.65 10 Q 11 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS CAN 64.02 11 Q 12 Olivia SMART / Adrian DIAZ ESP 63.73 12 Q 13 Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV POL 63.70 13 Q 14 Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC FRA 63.50 14 Q 15 Kaitlin HAWAYEK / Jean-Luc BAKER USA 63.48 15 Q 16 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 63.35 16 Q 17 Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS GER 62.08 17 Q 18 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 61.33 18 Q 19 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 61.18 19 Q 20 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 60.38 20 Q 21 Yura MIN / Alexander GAMELIN KOR 58.82 21 22 Tina GARABEDIAN / Simon PROULX SENECAL ARM 58.64 22 23 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 57.96 23 24 Lilah FEAR / Lewis GIBSON GBR 57.56 24 25 Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY SVK 55.54 25 26 Cortney MANSOUROVA / Michal CESKA CZE 55.27 26 27 Anna YANOVSKAYA / Adam LUKACS HUN 54.11 27 28 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 50.40 28 29 Teodora MARKOVA / Simon DAZE BUL 47.57 29 30 Chantelle KERRY / Andrew DODDS AUS 46.05 30 31 Adel TANKOVA / Ronald ZILBERBERG ISR 43.50 31

