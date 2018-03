Pallanuoto, Champions League 2018: una grande AN Brescia batte l’Orvosi e sale in terza posizione

Vittoria e terza piazza in classifica agguantata: gran prova alla Piscina Mompiano per l’AN Brescia che fa esaltare il pubblico di casa battendo l’Orvosi per 9-5 nella Champions League di pallanuoto. I lombardi con questo successo agguantano anche la terza piazza nel proprio raggruppamento della massima competizione continentale: obiettivo Finali ancora più che vivo.

È Christian Presciutti il grande eroe di giornata: il capitano, come al solito esaltato dal pubblico, bagna il match da neo papà (nato nella notte scorsa Ascanio) con una rete. Lo scettro di protagonista va però allo zio Nicholas, che è dominante con una tripletta. In casa Orvosi si fanno sentire le assenze dell’ex Ubovic ed Erdelyi, match comunque mai in discussione.

BRESCIA-ORVOSI 9-5 (2-1, 3-1, 1-1, 3-2)

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti 1, Manzi, M. Guidi 1, Rizzo 1, Muslim, Nora, N. Presciutti 3, Bertoli 1, M. Janovic 1, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo

Orvosi: Bisztritsanyi, Dra. Brguljan, Gor-Nagy 1, Randjelovic, Salamon, Ga. Kovacs 3 (1 rig.), Hegedus, Seman, M. Toth, Juhasz, Bundschuh, Burian 1, Szentesi. All. L. Toth

Arbitri: Naumov (Rus) e Rakovic (Srb)

Note: sup. num. Brescia 5/10, Orvosi 2/8. Rigori: Orvosi 1/1













Foto: Renzo Brico