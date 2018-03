Moto2, Mondiale 2018: la crescita di Lorenzo Baldassarri. Questa può essere la stagione giusta per spiccare il volo

La sorpresa più bella del primo GP della stagione della Moto2 si chiama Lorenzo Baldassarri. Certo, a vincere è stato Francesco Bagnaia ma il torinese è oramai una certezza del motociclismo italiano, già pronto al salto tra i grandi. Diverso il discorso, invece, per il 23enne di San Severino Marche, in un momento cruciale della sua carriera.

PASSATO – A dispetto della giovane età, Baldassarri è oramai al quinto anno in Moto2. Il pilota della VR46 Academy ha infatti fin qui bruciato le tappe: gli è bastato un anno in Moto3 per essere promosso nella classe intermedia (2014), dove si è fatto le ossa accanto a colleghi più esperti come Xavier Siméon e Simone Corsi. Il primo podio è arrivato nel 2015, replicato l’anno successivo, con la prima vittoria a Misano. Tutto lasciava presagire alla maturazione definitiva nella scorsa stagione, in cui invece il passo indietro, non solo in termini numerici ma anche prestazionali, è stato evidente (sei ritiri e nessun podio). Con la parentesi della brutta botta presa ad Assen, che ha inevitabilmente condizionato il suo percorso.

PRESENTE – Il talento è dalla parte di Lorenzo ma la stagione 2018 dovrà dirci se questo basterà per portarlo in MotoGP o se sarà costretto a navigare ancora nelle acque della classe intermedia. E il primo episodio in Qatar è stato indicativo in tal senso. Baldassarri è stato uno dei più veloci per tutto l’arco del weekend, dopo aver già impressionato nei test invernali, e in gara si è confermato. Mostrando anche doti di aggressività che da tempo non si vedevano: prima nel sorpasso di pura autorità con cui si è liberato di Alex Marquez, poi nella battaglia con Bagnaia, che l’ha visto però soccombere all’ultimo giro.

FUTURO – Continuità è la parola chiave per proseguire sulla strada tracciata in Qatar. Le condizioni ci sono eccome. La moto è competitiva e il team è di livello. In casa Pons, infatti, sono passati piloti del calibro di Maverick Viñales e Alex Rins, oltre a Pol Espargaró, campione del mondo Moto2 nel 2013, sintomo che una certa capacità di scegliere i piloti giusti c’è. Anche quest’anno sembra essere così, perché ad affiancare Baldassarri è Hector Barbera, che garantisce l’esperienza giusta all’interno del box, oltre a stimolare il pilota italiano nel confronto diretto. Non resta quindi che spiccare definitivamente il volo.













Foto: profilo Twitter Pons Racing