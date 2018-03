LIVE Tirreno-Adriatico 2018, settima tappa in DIRETTA: cronometro San Benedetto del Tronto. Kwiatkowski favorito, Caruso difende il podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una cronometro individuale a San Benedetto del Tronto, lunga 10 km. Una frazione che sarà decisiva per decretare il vincitore della classifica generale, con la grande sfida per la maglia azzurra tra Damiano Caruso e il polacco Michal Kwiatkowski. Il polacco è il favorito mentre il corridore italiano cercherà di difendere il podio nella classifica generale a 3″ dal rivale. Lo spagnolo Mikel Landa insegue a 23″ e ci proverà, al pari del britannico Geraint Thomas, a 29″, in una sfida contro il tempo che si presenta infuocata.

La cronometro di San Benedetto del Tronto prenderà il via alle ore 13.15 con l’ultima partenza prevista alle 15.48. L’ultimo arrivo è stimato intorno alle 16.00. OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE di questa settima tappa: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Inizieremo ad aggiornarvi a partire dalle 12.45. Buon divertimento!

Clicca qui per la startlist della cronometro – Clicca qui per l'altimetria della tappa – Clicca qui per la presentazione













Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – Comunicato RCS