Tirreno-Adriatico 2018, settima tappa San Benedetto del Tronto (cronometro): orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

La 53ma edizione della Tirreno-Adriatico si conclude oggi con una cronometro individuale di 10 km a San Benedetto del Tronto. Una frazione che sarà decisiva per decretare il vincitore della classifica generale, con la grande sfida per la maglia azzurra tra Damiano Caruso e il polacco Michal Kwiatkowski, ma potrebbero esserci anche del soprese. Il percorso è completamente pianeggiante e saranno quindi agevolati gli specialisti. Il primo corridore a partire sarà Liam Bertazzo alle 13.15, mentre l’ultimo sarà Kwiatkowski alle 15.48. La tappa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport dalle 13.15 e dalle 15.15 su Rai 3, su Eurosport1 dalle 13.30 ed in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della tappa. Di seguito il programma completo.

Settima tappa Tirreno-Adriatico

Martedì 13 marzo

Cronometro Individuale San Benedetto del Tronto 10 km

Partenza primo corridore: 13.15

Arrivo previsto ultimo corridore: 16.10 circa

Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – Ferrari / Paolone