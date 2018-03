Tirreno-Adriatico 2018, settima tappa: cronometro San Benedetto del Tronto. Ultima sfida per la classifica generale

Settima ed ultima tappa per la Corsa dei Due Mari: si chiude oggi con la cronometro di San Benedetto del Tronto la Tirreno-Adriatico. Doppio obiettivo nella frazione odierna: oltre alla vittoria parziale c’è ovviamente anche in palio il successo nella classifica finale. Ci sarà sicuramente da divertirsi.

Percorso

Vista e rivista nelle ultime stagioni la cronometro conclusiva di San Benedetto del Tronto. 10 chilometri interamente pianeggianti: favoriti ovviamente gli specialisti puri che potranno mettere in strada medie clamorose, al di sopra dei 55 km/h, provandosi ad avvicinare magari al limite dei 60. Saranno anche pochissime le curve da affrontare.

Altimetria

I favoriti

In chiave classifica generale Michal Kwiatkowski dovrà gestire il proprio vantaggio di 3” su Damiano Caruso. Il polacco del Team Sky sarà sicuramente anche tra i papabili vincitori per la tappa, il siciliano della BMC invece dovrà dare tutto per salire sul podio. Tantissimi i cronomen presenti, nonostante l’assenza per ritiro del campione del Mondo Tom Dumoulin. Un lotto di circa atleti a giocarsi la vittoria: Tony Martin (Katusha-Alpecin), Rohan Dennis (BMC), Stefan Kung (BMC), Geraint Thomas (Team Sky) e Ryan Mullen (Trek-Segafredo) hanno tutte le possibilità per puntare al risultato pieno. In casa Italia si punta su Gianni Moscon (Team Sky) e Daniele Bennati (Movistar) per un buon piazzamento.

