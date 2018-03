Tirreno-Adriatico 2018, cronometro San Benedetto del Tronto: la startlist e gli orari di partenza. Il programma completo

La Tirreno-Adriatico è giunta alla conclusione. L’ultima tappa è la cronometro di San Benedetto del Tronto, lunga 10 km, che deciderà chi vincerà l’edizione 2018 della Corsa dei due Mari. Sarà un percorso tutt’altro che difficile, che però deciderà la classifica finale. Il favorito è il detentore della maglia azzurra, il polacco Michal Kwiatkowski, chiamato a difendere i soli 3″ di vantaggio su Damiano Caruso. Lo spagnolo Mikel Landa, invece, insegue a 23″ e ci proverà, al pari del britannico Geraint Thomas, a 29″. La cronometro di San Benedetto del Tronto prenderà il via alle ore 13.15 con l’ultima partenza prevista alle 15.48. L’ultimo arrivo è stimato intorno alle 16.00.

La startlist e gli orari di partenza della cronometro di San Benedetto del Tronto della Tirreno-Adriatico 2018

1. 212 10006903754 BERTAZZO Liam ITA WIL 13:15:00

2. 204 10009164056 GANNA Filippo Y ITA UAD 13:16:00

3. 62 10005914758 BOEV Igor RUS GAZ 13:17:00

4. 77 10008682995 SAGIV Guy Y ISR ICA 13:18:00

5. 66 10008687847 NYCH Artem Y RUS GAZ 13:19:00

6. 145 10005933956 PHINNEY Taylor USA EFD 13:20:00

7. 214 10004739442 COLEDAN Marco ITA WIL 13:21:00

8. 167 10004313147 WYNANTS Maarten 13:22:00 BEL TLJ

9. 215 10008972884 MARECZKO Jakub Y ITA WIL 13:23:00

10. 2 10003349312 BODNAR Maciej POL BOH 13:24:00

11. 56 10007216073 SARREAU Marc Y FRA GFC 13:25:00

12. 187 10007881333 HAGA Chad USA SUN 13:26:00

13. 193 10008635408 MULLEN Ryan Y IRL TFS 13:27:00

14. 157 10007506366 ZABEL Rick Y GER TKA 13:28:00

15. 72 10004819264 VAN WINDEN Dennis 13:29:00 NED ICA

16. 115 10006076628 HATSUYAMA Sho JPN NIP 13:30:00

17. 155 10004502400 KITTEL Marcel GER TKA 13:31:00

18. 76 10006467961 SBARAGLI Kristian 13:32:00 ITA ICA

19. 195 10008689564 PEDERSEN Mads Y DEN TFS 13:33:00

20. 111 10001655448 CUNEGO Damiano ITA NIP 13:34:00

21. 183 10006479782 ARNDT Nikias GER SUN 13:35:00

22. 107 10006655901 SÜTTERLIN Jasha GER MOV 13:36:00

23. 216 10007733914 MOSCA Jacopo Y ITA WIL 13:37:00

24. 65 10009986233 KURIYANOV Stepan 13:38:00 Y RUS GAZ

25. 202 10007890730 CONSONNI Simone 13:39:00 Y ITA UAD

26. 152 10004881508 DOWSETT Alex GBR TKA 13:40:00

27. 114 10006875159 GROSU Eduard Micheal 13:41:00 ROU NIP

28. 146 10007914170 VAN ASBROECK Tom 13:42:00 BEL EFD

29. 192 10005391564 BRANDLE Matthias 13:43:00 AUT TFS

30. 46 10007499494 KÜNG Stefan Y SUI BMC 13:44:00

31. 57 10002309893 VAUGRENARD Benoit 13:45:00 FRA GFC

32. 164 10006914969 VAN POPPEL Danny 13:46:00 Y NED TLJ

33. 12 10005969524 DUVAL Julien FRA ALM 13:47:00

34. 43 10006480388 BEVIN Patrick NZL BMC 13:48:00

35. 211 10001661108 POZZATO Filippo ITA WIL 13:49:00

36. 74 10008676935 JENSEN August NOR ICA 13:50:00

37. 185 10009774146 KÄMNA Lennard Y GER SUN 13:51:00

38. 113 10010085859 BAGIOLI Nicola Y ITA NIP 13:52:00

39. 64 10006887283 FOLIFOROV Alexander 13:53:00 RUS GAZ

40. 71 10005475733 BOIVIN Guillaume CAN ICA 13:54:00

41. 143 10004613948 MODOLO Sacha ITA EFD 13:55:00

42. 75 10007935085 NEILANDS Krists Y LAT ICA 13:56:00

43. 125 10003039013 RICHEZE Maximiliano Arie 13:57:00 ARG QST

44. 97 10005560710 MEZGEC Luka SLO MTS 13:58:00

45. 124 10002264023 KEISSE Iljo BEL QST 13:59:00

46. 53 10007519504 HOELGAARD Daniel 14:00:00 Y NOR GFC

47. 121 10008656828 GAVIRIA RENDON Fernando 14:01:00 Y COL QST

48. 14 10006045508 GENIEZ Alexandre FRA ALM 14:02:00

49. 42 10008663090 BETTIOL Alberto Y ITA BMC 14:03:00

50. 104 10001481555 BENNATI Daniele ITA MOV 14:04:00

51. 203 10008692594 RIABUSHENKO Aleksandr 14:05:00 Y BLR UAD

52. 15 10007743109 GOUGEARD Alexis Y FRA ALM 14:06:00

53. 197 10003322939 VAN POPPEL Boy NED TFS 14:07:00

54. 17 10007096542 VENTURINI Clement 14:08:00 Y FRA ALM

55. 45 10005889193 DENNIS Rohan AUS BMC 14:09:00

56. 83 10004819466 DEBUSSCHERE Jens 14:10:00 BEL LTS

57. 172 10004617180 CASTROVIEJO Jonathan 14:11:00 ESP SKY

58. 82 10008913371 CAMPENAERTS Victor 14:12:00 BEL LTS

59. 176 10005587887 PUCCIO Salvatore ITA SKY 14:13:00

60. 86 10003038306 MAES Nikolas BEL LTS 14:14:00

61. 32 10006468062 COLBRELLI Sonny ITA TBM 14:15:00

62. 127 10002836626 TERPSTRA Niki NED QST 14:16:00

63. 205 10003383159 MARCATO Marco ITA UAD 14:17:00

64. 163 10006484533 VAN HOECKE Gijs BEL TLJ 14:18:00

65. 85 10003245339 MARCZYNSKI Tomasz 14:19:00 POL LTS

66. 23 10004693568 GATTO Oscar ITA AST 14:20:00

67. 63 10009986334 CHERKASOV Nikolai 14:21:00 Y RUS GAZ

68. 3 10002416492 BURGHARDT Marcus 14:22:00 GER BOH

69. 162 10004519978 VAN EMDEN Jos NED TLJ 14:23:00

70. 95 10006291442 HEPBURN Michael AUS MTS 14:24:00

71. 22 10003092765 CATALDO Dario ITA AST 14:25:00

72. 213 10004509470 BUSATO Matteo ITA WIL 14:26:00

73. 147 10005391261 VANMARCKE Sep BEL EFD 14:27:00

74. 67 10009728070 VLASOV Aleksandr 14:28:00 Y RUS GAZ

75. 84 10006919215 KEUKELEIRE Jens BEL LTS 14:29:00

76. 103 10010209535 ARCAS Jorge ESP MOV 14:30:00

77. 112 10005397224 CANOLA Marco ITA NIP 14:31:00

78. 52 10006879607 DUCHESNE Antoine 14:32:00 CAN GFC

79. 132 10019821326 BOASSON HAGEN Edvald 14:33:00 NOR DDD

80. 26 10002698604 GRIVKO Andriy UKR AST 14:34:00

81. 47 10003078823 SCHÄR Michael SUI BMC 14:35:00

82. 33 10003261103 KOREN Kristijan SLO TBM 14:36:00

83. 51 10028417041 CIMOLAI Davide ITA GFC 14:37:00

84. 35 10001354748 PELLIZOTTI Franco 14:38:00 ITA TBM

85. 136 10005617492 THWAITES Scott GBR DDD 14:39:00

86. 175 10009575395 MOSCON Gianni Y ITA SKY 14:40:00

87. 116 10003263325 PONZI Simone ITA NIP 14:41:00

88. 105 10005457646 OLIVEIRA Nelson POR MOV 14:42:00

89. 7 10003263022 OSS Daniel ITA BOH 14:43:00

90. 93 10004439449 BAUER Jack NZL MTS 14:44:00

91. 154 10005768248 HAAS Nathan AUS TKA 14:45:00

92. 173 10002071841 KIRYIENKA Vasil BLR SKY 14:46:00

93. 94 10006291240 DURBRIDGE Luke AUS MTS 14:47:00

94. 156 10002858652 MARTIN Tony GER TKA 14:48:00

95. 96 10002916448 IMPEY Daryl RSA MTS 14:49:00

96. 196 10006823528 STUYVEN Jasper BEL TFS 14:50:00

97. 1 10005460373 SAGAN Peter SVK BOH 14:51:00

98. 54 10003021128 LADAGNOUS Matthieu 14:52:00 FRA GFC

99. 126 10002782264 STYBAR Zdenek CZE QST 14:53:00

100. 87 10005966288 VAN DER SANDE Tosh 14:54:00 BEL LTS

101. 102 10003473994 AMADOR Andrey CRC MOV 14:55:00

102. 137 10005351653 VERMOTE Julien BEL DDD 14:56:00

103. 13 10003261709 FRANK Mathias SUI ALM 14:57:00

104. 6 10005380450 MAJKA Rafal POL BOH 14:58:00

105. 171 10004393676 FROOME Chris GBR SKY 14:59:00

106. 24 10003205630 KANGERT Tanel EST AST 15:00:00

107. 191 10005982456 FELLINE Fabio ITA TFS 15:01:00

108. 142 10003032949 CLARKE Simon AUS EFD 15:02:00

109. 27 10008700880 VILLELLA Davide ITA AST 15:03:00

110. 165 10008888921 ROGLIC Primoz SLO TLJ 15:04:00

111. 55 10002695267 MORABITO Steve SUI GFC 15:05:00

112. 153 10006919316 GONÇALVES José POR TKA 15:06:00

113. 122 10002416694 GILBERT Philippe BEL QST 15:07:00

114. 61 10002652528 FIRSANOV Sergey RUS GAZ 15:08:00

115. 217 10005658114 ZARDINI Edoardo ITA WIL 15:09:00

116. 151 10003036989 SPILAK Simon SLO TKA 15:10:00

117. 37 10003242814 SIUTSOU Kanstantsin 15:11:00 BLR TBM

118. 207 10005467952 ULISSI Diego ITA UAD 15:12:00

119. 41 10004451371 VAN AVERMAET Greg 15:13:00 BEL BMC

120. 206 10050785746 POLANC Jan SLO UAD 15:14:00

121. 123 10006679543 JUNGELS Bob LUX QST 15:15:00

122. 25 10006877886 LUTSENKO Alexey KAZ AST 15:16:00

123. 117 10002711940 SANTAROMITA Ivan 15:17:00 ITA NIP

124. 21 10009763436 LOPEZ MORENO Miguel Angel 15:18:00 Y COL AST

125. 134 10007524251 MEINTJES Louis RSA DDD 15:20:00

126. 11 10006491708 BARDET Romain FRA ALM 15:22:00

127. 36 10002692540 POZZOVIVO Domenico 15:24:00 ITA TBM

128. 31 10002837838 NIBALI Vincenzo ITA TBM 15:26:00

129. 201 10006271234 ARU Fabio ITA UAD 15:28:00

130. 106 10009384833 ROSON GARCIA Jaime 15:30:00 Y ESP MOV

131. 161 10006444521 BENNETT George NZL TLJ 15:32:00

132. 81 10007750280 BENOOT Tiesj Y BEL LTS 15:34:00

133. 4 10007518591 FORMOLO Davide ITA BOH 15:36:00

134. 91 10007059055 YATES Adam GBR MTS 15:38:00

135. 141 10004641836 URAN Rigoberto COL EFD 15:40:00

136. 177 10003253221 THOMAS Geraint GBR SKY 15:42:00

137. 101 10006836763 LANDA MEANA Mikel 15:44:00 ESP MOV

138. 44 10004564337 CARUSO Damiano ITA BMC 15:46:00

139. 174 10005852821 KWIATKOWSKI Michal 15:48:00













Foto: Pier Colombo