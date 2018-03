LIVE Sorteggio quarti di finale Champions League in DIRETTA: orario d’inizio e programma. Come vederlo in tv?

Oggi venerdì 16 marzo si svolge il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. A Nyon si definiscono gli abbinamenti per il secondo turno a eliminazione diretta: le otto squadre rimaste in corsa conosceranno il prossimo avversario nella massima competizione continentale. Si preannunciano delle super sfide, l’urna svizzera regalerà degli incroci davvero da urlo, le migliori formazioni d’Europa si affronteranno in match d’andata e ritorno che regaleranno grande spettacolo a tutti i tifosi e agli amanti del calcio.

L’Italia ha portato due squadre a questo punto del torneo, evento che non accadeva da addirittura undici anni. Juventus e Roma vogliono proseguire la propria avventura nel torneo: i bianconeri, dopo aver perso due finali in tre anni, vanno a caccia della Coppa dalle grandi orecchie mentre i giallorossi sono tra le grandi dopo dieci anni dall’ultima volta e vogliono continuare a stupire.

Il Real Madrid difenderà il titolo, il Barcellona di Leo Messi fa davvero paura, il Manchester City di Guardiola sta giocando molto bene, il Bayern Monaco è la solita corazzata. A completare il quadro ci sono il Liverpool e l’inatteso Siviglia di Montella. Il sorteggio è totalmente libero: non ci sono teste di serie, possono affrontarsi squadre provenienti dalla stessa Nazione, possono replicarsi incroci già visti nella fase a gironi.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018: cronaca in tempo reale, tutti gli abbinamenti e gli incroci appena verranno svelati. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e su Mediaset Premium, in diretta streaming sul sito di Mediaset e su Premium Play.

VENERDI’ 16 MARZO:

12.00 Sorteggio quarti di finale Champions League













