LIVE Sorteggio quarti di finale Europa League in DIRETTA: orario d’inizio e programma. Come vederlo in tv?

Oggi venerdì 16 marzo (ore 13.00) si svolge il sorteggio dei quarti di finale dell’Europa League 2018. La seconda competizione continentale entra nel vivo: le migliori otto formazioni si daranno battaglia per proseguire la propria avventura e continuare a sognare la finale di Lione. Sarà l’urna di Nyon a definire quali saranno gli abbinamenti e i vari incroci tra le otto squadre che sono rimaste in corsa. Si giocheranno match di andata e ritorno (5-12 aprile), lo spettacolo è assicurato e i match si preannunciano appassionanti e intensi.

La Lazio vuole proseguire la propria avventura. I biancocelesti possono farsi strada ma devono sperare in un aiuto da questo sorteggio: evitare la grande corazzata Atletico Madrid ma anche ottime formazioni come l’Arsenal sarebbe fondamentale per alimentare i propri sogni. I sogni si chiamano CSKA Mosca, Salisburgo e Lipsia: avversari scomodi ma assolutamente alla portata. Più problematiche le sfide contro Marsiglia e Sporting Lisbona.

L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su Eurosport, in diretta streaming su Sky Go e su Eurosport Player oltre che su Premium Play.

VENERDI’ 16 MARZO:

13.00 Sorteggio quarti di finale Europa League 2018













(foto Gianfranco Carozza)