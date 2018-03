Sorteggio Champions League, le possibili avversarie di Juventus e Roma ai quarti di finale. Real Madrid da evitare, tutti vogliono il Siviglia di Montella

La Juventus e la Roma si sono qualificate ai quarti di finale della Champions League 2018 ed il calcio italiano può esserne felice: da 11 anni non capitava di avere due rappresentanti tra le migliori otto d’Europa.

I bianconeri hanno ottenuto il pass grazie alla stupenda vittoria ottenuta a Wembley contro il Tottenham con le reti della coppia H-D (Higuain-Dybala). I Campioni d’Italia ora aspettano di conoscere l’avversario che dovranno affrontare nei quarti della massima competizione continentale. L’urna di Nyon svelerà gli abbinamenti nella giornata di venerdì 16 marzo: alle ore 12.00 è in programma il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2018, previsti poi il 3/4 e 10/11 aprile.

Sarà un sorteggio aperto, senza teste di serie: potranno quindi incontrarsi due squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale. Le compagini sorteggiate per prime giocheranno l’andata in casa. Per cui, nel roster di avversarie della Vecchia Signora vi sarà anche la Roma, qualificatasi dopo il successo allo stadio Olimpico contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, ribaltando così la sconfitta per 1-2 maturata tre settimane fa nel match d’andata. I capitolini tornano così tra le otto grandi d’Europa a dieci anni di distanza dall’ultima volta quando vennero poi eliminati dal Manchester United come nella stagione precedente.

In attesa di quel che accadrà questa sera tra Barcellona-Chelsea e Besiktas-Bayern Monaco (con gli spagnoli ed i tedeschi favoriti per l’accesso ai quarti di finale), sono 6 le squadre che hanno staccato il biglietto per questo turno. Juventus, Liverpool, Manchester City, Roma, Siviglia e i campioni in carica del Real Madrid sono le qualificate.

È chiaro che gli spauracchi sono Real Madrid e Manchester City, tra le formazioni già qualificate. Gli spagnoli hanno impressionato negli ottavi di finale, contro il PSG, mettendo in mostra gioco e grande mentalità. A quota 12 vittorie, i Blancos vogliono concedersi la coppa n.13 e per Cristiano Ronaldo e soci non è certo un’impresa impossibile. Gli inglesi, invece, allenati da Pep Guardiola vanno a caccia di un’affermazione europea che è sempre mancata al club britannico. Quest’anno la filosofia del tecnico spagnolo si sta affermando in Premier League ed il dominio assoluto dei Citizens nella graduatoria generale (il Manchester United di Jose Mourinho, secondo, è a 16 punti di distanza) parla chiaro.

Da non sottovalutare poi il Liverpool di Jurgen Klopp che in Europa riesce ad esaltarsi grazie al gioco offensivo dato dall’allenatore tedesco. Al terzo anno sulla panchina dei Reds, il tecnico teutonico vuol continuare a stupire in Champions League forte anche della spinta del pubblico di Anfield, tra i palcoscenici più importanti del mondo calcistico.

Di sicuro, tutti vorrebbero affrontare il Siviglia di Vincenzo Montella, vera sorpresa degli ottavi di finale. La squadra spagnola è riuscita ad avere la meglio del Manchester United di Mourinho, altra grande del Vecchio Continente, ed il ruolo di mina vagante spetta di diritto alla compagine allenata dall’ex tecnico del Milan.

Foto: profilo twitter Champions League