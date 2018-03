Calendario Serie A, tutte le partite della 29^ giornata: programma, orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming

Nel weekend del 17-18 marzo si disputa la 29^ giornata della Serie A 2018 di calcio. La Juventus ha allungato sul Napoli e ora ha 4 punti di vantaggio sul Napoli. I bianconeri affronteranno la SPAL in trasferta nell’anticipo serale di sabato: gli uomini di Allegri possono operare un ulteriore strappo e mettere pressione ai partenopei che giocheranno domenica sera contro il Genoa. Prosegue anche la lotta per un posto in Champions League: ostico lunch match per l’Inter contro la Sampdoria, la Roma giocherà a Crotone domenica pomeriggio, la Lazio se la vedrà contro il Bologna nel posticipo serale. Programma arricchito da incroci di metà classifica e nelle zone basse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della 29^ giornata della Serie A (3-4 marzo). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 17 MARZO:

18.00 Udinese-Sassuolo

20.45 SPAL-Juventus

DOMENICA 18 MARZO:

12.30 Sampdoria-Inter

15.00 Crotone-Roma

15.00 Torino-Fiorentina

15.00 Verona-Atalanta

15.00 Milan-Chievo

15.00 Benevento-Cagliari

20.45 Napoli-Genoa

20.45 Lazio-Bologna













(foto Gianfranco Carozza)