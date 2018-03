LIVE MotoGP, Test Losail 2018 in DIRETTA: seconda giornata (venerdì 2 marzo). Jorge Lorenzo davanti a tutti, la pioggia ad intermittenza complica i piani dei piloti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei test di Losail della MotoGP.

Si riparte dai risultati di ieri. Il miglior tempo è stato di Maverick Viñales, che è andato molto vicino a battere il record della pole di Jorge Lorenzo (2016). È stata una giornata positiva per la Yamaha, perché anche Valentino Rossi ha fatto passi avanti: c’è ancora da lavorare ma l’obiettivo di oggi è quello di confermare i progressi. Anche la Ducati ha impressionato, ma questa non è una novità: i tempi di Andrea Dovizioso sono stati buoni, così come quelli di Lorenzo, che ha finalmente accantonato la moto dello scorso anno. Chi non ha badato al tempo è stata la Honda, con Marc Marquez e Dani Pedrosa che, su un circuito poco favorevole, si sono concentrati sullo sviluppo del motore.

Oggi il lavoro proseguirà e ne sapremo di più. La seconda giornata inizierà alle 11 e terminerà alle 19, orari italiani. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in pista. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE dei test MotoGP di Losail!

Il programma della seconda giornata









13.54 Nakagami chiude in 2:02.808, mentre entra in pista anche Thomas Luthi

13.53 Anche Tito Rabat sul tracciato!

13.52 Il giapponese taglia il traguardo e parte per il primo giro lanciato!

13.50 Attenzione! Esce Takaaki Nakagami e si avventura in pista!

13.49 La situazione attuale riassunta dal team Repsol Honda

13.47 Sembra davvero che questo inverno stia mettendo in difficoltà Formula Uno e MotoGP. Test rovinati dalla pioggia e pochi chilometri completati..

13.45 Se la pioggia dovesse proseguire e, soprattutto, aumentare, potrebbe essere l’occasione per effettuare già oggi i test sul bagnato previsti domani.

13.43 Al box Yamaha Tech3 ci si passa il tempo in questo modo..

13.40 Piloti nuovamente con il naso all’insù per capire quando potranno tornare, o meglio, iniziare, a girare

13.37 Sembrava che la sessione stesse per partire ufficialmente, ma questa leggere pioggia ha rovinato i piani

13.34 RIECCO LA PIOGGIA! Tutti fermi a Losail

13.32 Il team EG 0,0 Marc VDS segnala un nuovo rischio pioggia..

13.30 Prime uscite interlocutorie per alcuni piloti. Vedremo se a breve si inizierà a fare sul serio

13.26 La situazione meteo sembra tranquilla al momento

13.23 In casa Suzuki si accendono i motori..

13.21 Sono pronti a girare anche Mika Kallio e Franco morbidelli

13.17 Niente da segnalare al momento da Bautista e Miller

13.14 Anche Jack Miller prende la via della pista..

13.13 Computo tempi scarnissimo..

13.12 Alvaro Bautista rompe gli indugi e scende sul tracciato!

13.10 Chi sarà il primo pilota a prendere la via della pista di Losail?

13.06 La situazione meteo dovrebbe essere tornata alla normalità. La pioggia sottile di qualche minuto fa sembra essersene andata.

13.03 Sul tracciato di Losail è presenta un leggera pioggerellina che sta impedendo ai piloti di scendere in pista. Anche Rins aveva provato a mettere la moto sull’asfalto, ma ha dovuto rinunciare.

13.00 L’aggiornamento dei tempi è presto fatto: Jorge Lorenzo (Ducati) primo in 1:56.745 dopo 11 giri completati. Stop.

12.57 Ci avviciniamo alla chiusura delle seconda ora dei test odierni. Tutti fermi ai box..

12.54 Il primo turno di test di Losail ha visto le Honda di Marquez e Pedrosa solamente in decima ed undicesima posizione. Il tracciato qatariota non è il migliore del calendario in fatto di layout per la moto nipponica, ma il distacco non preoccupa in casa Repsol Honda.

12.51 Nella giornata di ieri buone risposte anche dalla Suzuki, con Iannone e Rins nelle prime posizioni. Il pilota di Vasto ha spiegato che sta trovando il giusto feeling in ingresso di curva con la sua nuova moto, ed i risultati iniziano a vedersi. La sfida interna tra i due, poi, sta facendo il resto..

12.48 In casa Ducati appare chiara la situazione con Dovizioso e Lorenzo che stanno procedendo su due direzioni tecniche diverse. Lo spagnolo, tuttavia, è decisamente più a suo agio rispetto alla passata stagione, mentre il romagnolo continua ad essere sempre competitvo

12.45 Tornando al presente, tutto tace a Losail. Piloti fermi ai box aspettando di capire se la pioggia arriverà, o meno..

12.41 Per quanto riguarda la pista, invece, in casa Yamaha sono emerse notizie positive sul fronte dell’elettronica, ma la M1 è ancora da valutare pista per pista. Situazione simile a dodici mesi fa, ma le basi sembrano migliori..

12.38 La notizia di ieri è stata sicuramente la conferma che Valentino Rossi non ha intenzione di smettere di correre. Altri due anni sulla Yamaha e, dal 2021, nascerà il suo team in MotoGP..

12.34 Come detto Lorenzo ha completato 11 giri in questo inizio di sessione. Tutti gli altri zero!

12.28 Tutti ai box. Piloti e team stanno aspettando che la situazione evolva. Le nuvole continuano ad oscurare il cielo di Losail, con la pioggia che potrebbe presto arrivare sul tracciato

12.22 “Probabilmente soffriamo un po’ di più con la temperatura bassa e più umidità rispetto agli altri. Dobbiamo capire perché, ma quando la pista si scalda torniamo ad essere competitivi“, le parole con cui Jorge Lorenzo ha commentato la giornata di ieri

12.17 Lorenzo torna ai box con un tempo di 1’56″745. Lo spagnolo è particolarmente veloce negli ultimi due settori

12.13 1’56″983 per Lorenzo, al decimo giro totale percorso

12.09 Abbassa di un secondo e mezzo il suo tempo Lorenzo, che scende a 1’57″523

12.05 Ci riprova Jorge Lorenzo, che torna a farsi vedere in pista

12.00 Trascorsa la prima ora di test. Come detto, l’unico a scendere in pista è stato Jorge Lorenzo, con il miglior tempo in 1’59″008

11.54 Qualche scatto dal team Pramac, con la livrea nera che incute particolare timore sotto le luci dei riflettori. Danilo Petrucci ha confermato le qualità della GP18 centrando l’ottavo tempo, ma anche Jack Miller ha dimostrato una volta di più di trovarsi a suo agio in sella alla Ducati

11.50 Torna ai box dopo cinque giri Lorenzo. Il miglior crono è 1’59″008

11.43 Primi giri con tempi oltre i 2′ per Lorenzo, che sta prendendo confidenza con le condizioni della pista. Il cielo si è fatto nuvoloso a Losail e il meteo sembra abbastanza minaccioso: in città c’è stata pioggia e c’è un rischio del 30% di vedere precipitazioni anche in pista. Domani, nell’ultima ora dei test, è previsto che il tracciato venga bagnato artificialmente

11.40 Prima presenza in pista quest’oggi: è Jorge Lorenzo

11.36 “Ho sensazioni molto positive ed è stato possibile spingere molto. La moto girava molto bene e sono felice“, le parole di Andrea Iannone. L’italiano ha portato la sua Suzuki in terza posizione, a pochi centesimi da Viñales e Dovizioso: un ottimo risultato viste le difficoltà evidenziate a Buriram sul giro secco

11.32 Dani Pedrosa è stato vittima di una caduta ieri, in curva 2, che gli ha fatto terminare anzitempo la sessione. La mano destra era dolorante ma lo spagnolo non dovrebbe avere problemi oggi

11.29 Alcune immagini del campione del mondo Marc Marquez, sotto le luci dei riflettori di Losail

11.22 21° posto per Franco Morbidelli, con tanto di caduta nel finale, in curva 16, fortunatamente senza conseguenze

11.16 Il migliore dei rookie è stato ieri Takaaki Nakagami, che ha portato la sua Honda LCR in 14esima posizione, a 8 decimi da Viñales

11.11 La KTM oggi schiererà Mika Kallio. Pol Espargaró, infatti, che ieri ha fatto il suo ritorno in pista, è ancora convalescente per l’operazione all’ernia discale seguita alla caduta nei primi test di Sepang e pertanto rimarrà a riposo

11.06 Come prevedibile c’è attesa in queste prime fasi. Il sole splende ancora alto e di conseguenza piloti e team aspettano che la temperatura cali e le condizioni si avvicinino a quelle della gara, che si svolgerà in notturna

11.00 SEMAFORO VERDE! Inizia la seconda giornata di test a Losail!

10.54 Tra poco il via di questa seconda, fondamentale giornata: a Losail sono quasi le 13 e c’è una temperatura di 24°C

10.51 Ha confermato la solita stabilità, invece, la Ducati. Sia con Andrea Dovizioso, ma soprattutto con Jorge Lorenzo, che è tornato a mostrare ottime cose dopo le difficoltà in Thailandia. Lo spagnolo ha definitivamente accantonato la moto dello scorso anno e ieri si è concentrato solo sulla GP18

10.48 La Honda, invece, dominatrice a Buriram, non ha brillato, almeno dal punto di vista cronometrico. Marc Marquez e Dani Pedrosa si sono infatti concentrati sullo sviluppo del motore

10.45 La Yamaha ha già mostrato dei passi avanti rispetto alle difficoltà dei test in Thailandia. I problemi su cui si stanno maggiormente concentrando i piloti sono elettronica e ciclistica. Qui vediamo alcune immagini di Valentino Rossi, che dopo la prima giornata ha praticamente confessato che rinnoverà per altri due anni, fino al 2020:

10.43 Si riparte dalla giornata di ieri, in cui è stato Maverick Viñales a far segnare il miglior tempo, in 1’55″053. Qui l’analisi dei test di ieri

Foto: Valerio Origo