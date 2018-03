LIVE MotoGP, Test Losail 2018 in DIRETTA: terza giornata (sabato 3 marzo). Andrea Dovizioso comanda il gruppo, caduta senza conseguenze per Rossi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei test di Losail della MotoGP. Sono in arrivo, dunque, le ultime otto ore di prove per team e piloti della classe regina, che si avvicinano ad ampi passi verso l’inizio della stagione 2018, con condizioni differenti. Da una parte troviamo Honda e Ducati che si confermano le moto da battere, con la Yamaha che appare ancora un gradino indietro con qualche problema ancora da sistemare. Vedremo, inoltre, se la Suzuki saprà ripetere gli ottimi tempi messi a segno ieri.

Inoltre è previsto l’allagamento del tracciato qatariano. Diverse autobotti inonderanno i cinque chilometri della pista incastonata nel deserto per consentire alle scuderie di provare le gomme da bagnato ed evitare i problemi dell’anno scorso con l’arrivo inatteso della pioggia.

La terza giornata inizierà alle 11 e terminerà alle 19, orari italiani. Noi seguiremo tutto in tempo reale, aggiornandovi minuto dopo minuto su tutto quanto accade in pista. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE dei test MotoGP di Losail!

Il programma e gli orari di oggi









14.18: 1’55″635 per Daniel Pedrosa che si sveglia dal proprio torpore salendo in terza piazza a 110 millesimi da Dovizioso.

14.13: Lorenzo e Vinales procedono sul passo dell’1″56″6 in questo momento, lavorando sulla durata e non cercando la prestazione.

14.09 Vinales primo giro in 1:58.505

14.07 Ed ecco anche Maverick Vinales sul tracciato!

14.06 Morbidelli stava andando a migliorare il suo tempo ma, a sua volta, ha avuto un problema nel T4 ed è uscito di pista

14.05 Morbidelli lima qualche centesimo al suo tempo, mentre Marquez piazza l’ennesimo record nel T1

14.03 Migliora Morbidellli in 1:56.613 in undicesima posizione, mentre possiamo dire che Rossi è caduto nel T4, in prossimità delle ultime due curve

14.02 Ancora 1:55.658 per Rins. La Suzuki sembra davvero competitiva a Losail!

14.00 AGGIORNAMENTO TEMPI DOPO 3 ORE DI SESSIONE

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 1:55.356 2 35 C. CRUTCHLOW +0.169 3 42 A. RINS +0.375 4 93 M. MARQUEZ +0.409 5 9 D. PETRUCCI +0.410 6 43 J. MILLER +0.957 7 46 V. ROSSI +1.104 8 41 A. ESPARGARO +1.138 9 99 J. LORENZO +1.164 10 38 B. SMITH +1.218

13.59 CADUTA PER VALENTINO ROSSI!! PILOTA OK, ma moto nella ghiaia

13.58 Rins terzo con 1:55.731, mentre Rossi non chiude un giro. Uscita di pista per il pesarese?

13.56 DI nuovo in pista Valentino Rossi, mentre Petrucci continua a girare su buoni tempi

13.55 Ancora 1:55.991 per Petrucci che sta proseguendo su un buon ritmo

13.53 Petrucci migliora e segna 1:55.766 a 410 millesimi da Dovizioso. Entra in pista anche Takaaki Nakagami. Ancora fermi Zarco, Iannone e Vinales

13.51 Alex Espargaro migliora e sale in ottava posizione con 1:56.494 a 1.138 da Dovizioso

13.50 Di nuovo quasi tutti ai box. Girano solamente Petrucci, Espargaro e Abraham

13.48 Ancora un giro sul 1:55 alto per Marquez che decide poi di tornare ai box

13.47 Morbidelli sale in nona posizione in 1:56.656

13.45 Rossi torna ai box, mentre Maverick Vinales è ancora a quota zero giri

13.43 Crutchlow va in seconda posizione con 1:55.525 mentre Marquez si ferma a 1:55.765

13.41 AGGIORNAMENTO TEMPI

POS # RIDER GAP 1 4 A. DOVIZIOSO 1:55.356 2 9 D. PETRUCCI +0.572 3 42 A. RINS +0.659 4 46 V. ROSSI +1.104 5 99 J. LORENZO +1.213 6 93 M. MARQUEZ +1.233 7 35 C. CRUTCHLOW +1.267 8 41 A. ESPARGARO +1.305 9 21 F. MORBIDELLI +1.376 10 26 D. PEDROSA +1.579

13.40 Rossi migliora e sale in quarta posizione in 1:56.460

13.39 Iniziano i lavori anche in casa KTM

13.38 DOVIZIOSO!!!!!!!!!!! SBRICIOLA IL TEMPO DI PETRUCCI! 1:55.356, 572 millesimi in meno del connazionale

13.37 Ecco Pedrosa e Marquez che fanno il loro ingresso in pista

Blu skies for the final day of the final test of the pre-season

13.35 Petrucci torna ai box mentre Rossi gira in 1:57.050 e Dovizioso in 1:56.432 e vola in terza posizione!

13.34 Risponde Rins in 1:56.085 a 157 millesimi da Petrucci, mentre Rossi va sull’1:57.571 in settima posizione, davanti a Dovizioso in 1:57.796

13.33 ANCORA PETRUCCI! 1:55.928

13.32 Ecco Valentino Rossi! Il “Dottore” muove i primi passi a Losail

13.30 ANCORA PETRUCCI!! DIPINGE DI ROSSO LA RIGA DEL SUO GIRO E SCENDE A 1:56.064! Nel frattempo entrano in pista anche Pedrosa e Dovizioso.

13.28 PETRUCCI!! PRIMO!! 1:56.096 rifila 181 millesimi a Rins! Che giro per il ternano!

13.27 Marquez piazza ancora il record nel T1 ma poi rallenta e chiude in 1:56.602

13.25 Danilo Petrucci e Karel Abraham fanno il loro esordio giornaliero, mentre Marquez effettua un giro più tranquillo

13.23 Scendono in pista anche Simeon e Luthi, mentre Marquez migliora ancora ma rimane secondo in 1:56.589. Ancora una volta parziali record e ultimo settore lento

13.22 MARQUEZ! SECONDO! 1:56.614, si mette a 337 millesimi da Rins dopo due parziali da record nel corso del giro

13.20 Lorenzo torna ai box, mentre Marquez migliora ma rimane quarto in 1:57.926 a 1.649 da Rins

13.17 Lorenzo conclude un altro giro in 1:57.551, Marquez risponde in 1:58.980. Entra anche Scott Redding con l’Aprilia

13.16 Installation lap per Dovizioso che torna ai box. Lorenzo gira in 2:03.099

13.15 Marc Marquez, a sua volta, fa il suo esordio giornaliero..

13.14 Rins dopo il record torna ai box, mentre esce Andrea Dovizioso assieme a Jorge Lorenzo

13.12 Ci pensa Alex Rins a smuovere le acque! Prima posizione in 1:56.277 al termine dell’ottavo giro

13.09 Di nuovo calma piatta a Losail.. chi sarà a rompere gli indugi?

13.04 Lorenzo è di nuovo ai box, significa che sul tracciato non c’è più nessuno.. attendiamo che i big incomincino a fare sul serio..

13.00 L’aggiornamento dei tempi è davvero semplice da fare: Cal Crutchlow unico a far registrare tempi ufficiali. 7 giri per lui con 1:56.623 come miglior crono

POS # PILOTA GAP 1 35 C. CRUTCHLOW 1:56.623 NC 4 A. DOVIZIOSO NC 5 J. ZARCO NC 9 D. PETRUCCI NC 10 X. SIMEON NC 12 T. LUTHI NC 17 K. ABRAHAM NC 19 A. BAUTISTA NC 21 F. MORBIDELLI NC 25 M. VIÑALES

12.57 Rins decide di riprendere definitivamente la via dei box, Lorenzo prosegue con passaggi senza forzare

12.55 Rins e Lorenzo non stanno facendo registrare tempi ufficiali

12.52 Anche Jorge Lorenzo esce dai box! La Ducati è pronta per la terza sessione

12.49 Ecco le immagini di Cal Crutchlow in pista

We have our first rider out on track as @calcrutchlow takes to the circuit Seems like the majority of the riders are happy to wait for now

#QatarTest pic.twitter.com/mSIeXxPN7N — MotoGP™ (@MotoGP) March 3, 2018

12.48 Alex Rins fa capolino in pista! Di nuovo un pilota che gira!

12.44 Dopo 7 giri Crutchlow torna ai box. di nuovo tutto fermo a Losail

12.40 Crutchlow passa a 1:56.623 limando altri due decimi al suo tempo

12.38 Ancora 1:56.897 per Crutchlow che migliora giro dopo giro

12.35 Migliora ancora Crutchlow e fa segnare 1:57.682

12.33 Secondo giro per Crutchlow in 1:57.501 si sta già avvicinando a tempi interessanti..

12.32 Crutchlow completa il primo giro ufficiale di giornata in 2:00.481, tempo ancora interlocutorio. Vedremo se il britannico partirà per un long run.

12.29 ESCE DAI BOX CAL CRUTCHLOW!! SI INIZIA!!

12.28 Il team Avintia Ducati si prepara per l’avvio dei test

12.27 Hafizh Syarhin sembra pronto a scendere in pista. Vedremo un po’ di azione in pista?

12.25 La Suzuki ci regala qualche bello scatto di Alex Rins e Andrea Iannone

12.21 Riproponiamo i tempi della giornata di ieri in attesa che si inizi a fare sul serio a Losail..

Pilota Team Giro veloce Distacco Dist prec Giri 1 IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:54.586 45 / 45 2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:54.627 0.041 0.041 33 / 41 3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:54.753 0.167 0.126 58 / 59 4 ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:54.874 0.288 0.121 27 / 49 5 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:54.967 0.381 0.093 39 / 41 6 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:54.992 0.406 0.025 20 / 51 7 VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:55.051 0.465 0.059 51 / 52 8 PETRUCCI, Danilo Alma Pramac Racing 1:55.188 0.602 0.137 17 / 30 9 MILLER, Jack Alma Pramac Racing 1:55.236 0.650 0.048 44 / 47 10 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:55.282 0.696 0.046 21 / 35 11 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:55.316 0.730 0.034 30 / 45 12 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:55.460 0.874 0.144 36 / 47 13 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:55.539 0.953 0.079 58 / 61 14 LORENZO, Jorge Ducati Team 1:55.562 0.976 0.023 30 / 53 15 REDDING, Scott Aprilia Racing Team Gresini 1:55.708 1.122 0.146 35 / 57 16 SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:55.798 1.212 0.090 37 / 49 17 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:55.875 1.289 0.077 44 / 61 18 ABRAHAM, Karel Ángel Nieto Team 1:55.876 1.290 0.001 10 / 37 19 MORBIDELLI, Franco EG 0,0 Marc VDS 1:56.074 1.488 0.198 48 / 5 5 20 BAUTISTA, Alvaro Ángel Nieto Team 1:56.104 1.518 0.030 25 / 70 21 SYAHRIN, Hafizh Monster Yamaha Tech 3 1:56.263 1.677 0.159 31 / 46 22 LUTHI, Thomas EG 0,0 Marc VDS 1:56.295 1.709 0.032 27 / 38 23 SIMEON, Xavier Reale Avintia Racing 1:56.795 2.209 0.500 29 / 46 24 KALLIO, Mika KTM Test Team 1:57.218 2.632 0.423 50 / 56

12.15 Ancora tutto fermo a Losail, l’attesa inizia a farsi pesante.. vogliamo un po’ di azione!

12.10 La sessione bagnata sarà fondamentale, anche e soprattutto, per i rookies di quest’anno, tra i quali il nostro Franco Morbidelli, Thomas Luthi e Hafizh Syarhin.

12.06 Chi, invece, sapeva eccellere sull’asfalto viscido erano Honda e Ducati che, anche in questa stagione, sembrano le moto più semplici da mettere in pista

12.03 C’è anche grande curiosità per vedere come si comporteranno le moto con la pista bagnata. L’anno scorso la Yamaha era in enorme difficoltà sul bagnato..

11.58 Si sta per chiudere la prima ora di test, ma in pista non si è ancora visto nessuno.. probabilmente i piloti attendono il calare della sera per avere condizioni più simili a quelle che troveranno in gara

11.51: I meccanici del team Marc VDS preparano le belve:

The green light is on at the end of pit lane for the third and final day of the #QatarTest 🚦 No movement from any of the riders just yet though…

11.45: 45′ in silenzio a Losail ed attesa dunque che si protrae. La domanda è la seguente: chi scenderà per primo in pista?

POS # RIDER GAP NC 4 A. DOVIZIOSO NC 5 J. ZARCO NC 9 D. PETRUCCI NC 10 X. SIMEON NC 12 T. LUTHI NC 17 K. ABRAHAM NC 19 A. BAUTISTA NC 21 F. MORBIDELLI NC 25 M. VIÑALES NC 26 D. PEDROSA

11.31: 30′ senza che nessuno sia sceso in pista. Un attesa che per chi come noi sta seguendo inizia ad essere snervante ma dettata per l’appunto dalle condizioni dell’asfalto, eccessivamente caldo.

11.24: Continua il periodo di silenzio in questi test. A quanto pare nessuno vuole prendersi la briga di “pulire la pista” agli avversari.

11.12: Eccellente anche la prestazione di Andrea Dovizioso, sempre più confortato dalle prestazioni della Ducati e vicinissimo a Iannone. La GP18 sembra funzionare alla grande, al contrario di quanto avviene con Lorenzo, molto in difficoltà.

11.06: Come era prevedibile pensare si indugia in Qatar. E allora parlando di ieri è degna di menzione la grande prova di Iannone che con la sua Suzuki, su questo tracciato, sembra essere tornato sugli stessi livelli del periodo ducatista.

11.00: Come era lecito aspettarsi ancora nessun pilota in pista. Si dovrà attendere prima di vedere un po’ di movimento.

SEMAFORO VERDE!!!

10.55: 5′ al SEMAFORO VERDE!!! Tutto pronto a Losail!

10.45: Quest’oggi giornata particolare perchè, sul finire del turno, alcune autobotti bagneranno la pista per consentire ai piloti di girare in queste condizioni ed evitare i problemi dell’anno scorso.

10.43: Giornata dunque decisiva per molti team che dovranno quindi andare a definire gli assetti definitivi in vista dell’esordio iridato che si disputerà sempre su questa pista il 18 marzo.

10.40: La Yamaha afflitta da problematiche al motore saprà trovare la quadra dopo la negativa giornata di ieri?

10.34: Tanti i temi in ballo: sarà ancora un confronto tra Ducati ed Honda e tra Dovizioso e Marquez?

10.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di test sul tracciato di Losail per la classe MotoGP

Foto: Valerio Origo