LIVE MotoGP; GP Qatar 2018 in DIRETTA: il programma e gli orari delle prove libere. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Oggi sabato 16 marzo si disputano le prove libere del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Sul circuito di Losail inizia la stagione, i piloti avranno a disposizione due turni di prove libere per testare i propri mezzi e trovare il giusto feeling con la pista dove si sono già esibiti qualche settimana fa durante i test. Si preannuncia una lunga giornata: si incomincia alle ore 11.00 con la Moto3 e si terminerà alle ore 17.50 con la MotoGP. Ricordiamo che in Qatar sono due ore avanti rispetto a noi e dunque la classe regina girerà sotto i riflettori, proprio come succederà domenica in gara.

Riflettori puntati su tutti i big annunciati. Marc Marquez vuole incominciare nel migliore dei modi la difesa del titolo, Andrea Dovizioso sembra essere in grande forma a bordo della Ducati, Valentino Rossi ha appena rinnovato con la Yamaha e cerca un colpaccio, Jorge Lorenzo è chiamato alla risalita, Maverick Vinales punta in grande. I piloti della MotoGP avranno a disposizione due turni di prove libere di 45 minuti ciascuno: uno alle 12.55, l’altro alle 17.05.

Di seguito il programma dettagliato, il calendario completo e tutti gli orari di venerdì 16 marzo.

VENERDÌ 16 MARZO:

11.00-11.40 Moto3 – Prove libere 1

11.55-12.40 Moto2 – Prove libere 1

12.55-13.40 MotoGP – Prove libere 1

15.10-15.50 Moto3 – Prove libere 2

16.05-16.50 Moto2 – Prove libere 2

17.05-17.50 MotoGP – Prove libere 2

