LIVE MotoGP, GP Qatar 2018 in DIRETTA: prove libere (venerdì 16 marzo). La parola alla pista! Valentino Rossi e Andrea Dovizioso all’attacco!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere (venerdì 16 marzo) del GP di Qatar 2018. Sul tracciato di Losail i centauri del Motomondiale tornano ad esibirsi e sarà grande spettacolo. Nella MotoGP la sfida di tra Andrea Dovizioso, sulla Ducati, e Marc Marquez, sulla Honda, andrà nuovamente in scena, reduci entrambi da tornate di test piuttosto convincenti. Saranno ancora a loro a caratterizzare quest’annata in top class? Attenzione però a sottovalutare la Yamaha e Valentino Rossi, fresco di rinnovo contrattuale per altre due stagioni. Il 46, fin dalle libere, vorrà far vedere di esserci al pari del proprio compagno di team Maverick Vinales che, l’anno scorso, è salito sul gradino più alto del podio. Non dimentichiamoci poi di Jorge Lorenzo, Daniel Pedrosa e Johann Zarco, altri osservati speciali di una classe regina mai come quest’anno così equilibrata.

Nelle altre classi, in Moto2, “Pecco” Bagnaia vorrà far vedere di essere in palla sulla Kalex dello Sky Racing Team VR46 mentre Alex Marquez è atteso alla definitiva consacrazione. Battesimo del fuoco per Mir e Fenati, rookie della categoria. In Moto3 fari puntati su Bastianini, Antonelli, Foggia, Bulega ed Arbolino in casa Italia, motivati a fronteggiare la numerosa truppa spagnola guidata da Jorge Martin ed Aron Canet.

Si prospetta, dunque, una sessione di libere estremamente interessante. OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questo 1° turno di prove: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.50 italiane. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE IL PROGRAMMA DI QUESTA PRIMA GIORNATA (16 MARZO)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo