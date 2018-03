LIVE Motocross, GP Comunitat Valenciana 2018 MXGP in DIRETTA: Tony Cairoli rinnova la sfida al fenomeno Herlings

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Comunitat Valenciana, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Antonio Cairoli, dopo i due secondi posti nei primi due round in Argentina ed in Olanda va a caccia di una nuova impresa. Quarto nella Qualifying Race di ieri il campione del mondo in carica, in sella alla KTM, dovrà guardarsi da tanti avversari, ivi compreso il rientrante Tim Gajser, in sella alla Honda, out all’esordio per un infortunio nel corso degli Internazionali d’Italia tenutisi a Mantova ma tornato in auge come la vittoria di ieri dimostra.

Tuttavia Tony, determinato come non mai, vorrà centrare l’holeshot ed andar via fin dalle prime battute per imporre il proprio ritmo ed assicurarsi la vittoria del GP. In questo senso bisognerà osservare con attenzione quel che farà il compagno di marca di Cairoli, il leader della graduatoria generale Jeffrey Herlings che, al quinto posto ieri, marcherà stretto Tony anche in ottica iridata.

Una domenica infuocata sullo sterrato olandese si preannuncia! OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP della Comunitat Valenciana, terzo appuntamento del Mondiale 2018 di MXGP. Si comincia alle ore 14.15 con gara-1. Buon divertimento!

